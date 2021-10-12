Банки не дадут назначить Омарову главой OCC

Родилась в 1966 году в г.Уральск, (Западно-Казахстанская область ,Казахстан), окончила Московский университет. В 1991 году по программе студенческого обмена между Московским университетом (где получила Ленинскую стипендию) и Висконсинским университетом в Мадисоне приехала в США и осталась там после распада СССР. В Мадисоне получила докторскую степень, а затем в Northwestern University Pritzker School of Law получила степень доктора юриспруденции.



Шесть лет проработала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell. С 2006 по 2007 год работала в администрации президента Джорджа Буша-младшего, была специальным советником по регуляторной политике в Минфине США в ранге заместителя министра. В 2014 году назначена заместителем начальника Департамента[4]. Она была приглашенным профессором права в юридической школе Университета Северной Каролины. С 2014 года профессор в юридической школе Корнельского университета Cornell Law School.