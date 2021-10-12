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Политика
Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов СВМДА
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danilov 12 Октября 2021 в 13:45:46
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил назначить на пост главы Совета мудрецов СВМДА Нурсултана Назарбаева, сообщил в ходе 6-ой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметулин, передает корреспондент zakon.kz.

Следующий документ - это положение о Совете мудрецов, который мы сегодня должны принять. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром Президент Токаев предложил в кандидаты учредителя СМВДА господина Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру, — сказал Рахметуллин.

Ранее замминистра иностранных дел озвучил обращение Нурсултана Назарбаева участникам встречи, отметив, что Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при этом все еще огромным неиспользованным экономическими, людским и природным потенциалом.

https://www.zakon.kz/5086200-nazarbaeva-predlozhili-na-post-glavy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 12.10.2021 в 14:01:49   # 785174
Теперь не просто елбасы, а О наимудрейший елбасы!
Бля, самим этот цирк не надоел?
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  troll 12.10.2021 в 14:25:26   # 785176
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  Dimmon 12.10.2021 в 14:26:46   # 785177
мудрейший из наимудрейших!
шоу маст гоу он, зрителям нравится, они довольны своей жизнью
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  alpha_portal 12.10.2021 в 16:50:50   # 785179
Никому не нравится. Это все делают те, кто бюджет ежедневно пилит. И все. Народ сейчас выживает в тяжелейших условиях, а эти бездельники придумывают всякую дичь. давно уже пора разогнать всех и собрать толковых людей, активистов, ученых, идейных и талантливых людей. Они пока еще есть. Страну вытаскивать за уши надо. Впереди бездна пороблем.
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