Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов СВМДА

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danilov 12 Октября 2021 в 13:45:46
Следующий документ - это положение о Совете мудрецов, который мы сегодня должны принять. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром Президент Токаев предложил в кандидаты учредителя СМВДА господина Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру, — сказал Рахметуллин.
Ранее замминистра иностранных дел озвучил обращение Нурсултана Назарбаева участникам встречи, отметив, что Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при этом все еще огромным неиспользованным экономическими, людским и природным потенциалом.
https://www.zakon.kz/5086200-nazarbaeva-predlozhili-na-post-glavy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бля, самим этот цирк не надоел?
шоу маст гоу он, зрителям нравится, они довольны своей жизнью
alpha_portal 12.10.2021 в 16:50:50 # 785179