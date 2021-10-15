Путин заявил, что иностранные санкции должны сплотить страны-члены ЕАЭС

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danilov 15 Октября 2021 в 12:05:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давят пиндосы ох как давят. Скоро сплющат без единого выстрела
KapitanNemo 15.10.2021 в 19:43:57 # 785284
Владимир, можешь нас сам сначала пригласить в союз. Нам стремно самим проситься.
После приглашения, мы с небольшими условиями согласимся.
Как такой вариант?
Цитата: KapitanNemo от 15.10.2021 13:43:57
Наверно наши начальники попросили Царя.
Владимир, можешь нас сам сначала пригласить в союз. Нам стремно самим проситься.
После приглашения, мы с небольшими условиями согласимся.
Как такой вариант?
Наверно наши начальники попросили Царя.
Владимир, можешь нас сам сначала пригласить в союз. Нам стремно самим проситься.
После приглашения, мы с небольшими условиями согласимся.
Как такой вариант?
Хуйня вариант