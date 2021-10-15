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Политика
Путин заявил, что иностранные санкции должны сплотить страны-члены ЕАЭС
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danilov 15 Октября 2021 в 12:05:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 15.10.2021 в 12:30:21   # 785272
Не это так не работает, ждем в гости афганцев, а вот это уже реальная угроза и не населению на них вообще болт, эта угроза потери власти и следовательно бабла. Тут ужиком будут виться перед любым царьком или царем, кто их власть в регионе сможет защитить.

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  Walter 15.10.2021 в 15:43:41   # 785280
Проснулся. Он везде быкует и барагозит а мы должны сплачиваться? Это не идея это бред.
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  Walter 15.10.2021 в 16:04:06   # 785281
Посмотрите чем вооружены талибы. Только АК . Первое это надо прекратить обеспечение талибов АК и боеприпасами. И тема эта схлопнется сама.
Давят пиндосы ох как давят. Скоро сплющат без единого выстрела
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  KapitanNemo 15.10.2021 в 19:43:57   # 785284
Наверно наши начальники попросили Царя.
Владимир, можешь нас сам сначала пригласить в союз. Нам стремно самим проситься.
После приглашения, мы с небольшими условиями согласимся.

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  troll 15.10.2021 в 19:49:37   # 785287
талибам бы у себя страну поднять, после 50 лет войны. сказки про эту угрозу предсказывали еще весной, тем более тема ужк опробованная...
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  Walter 15.10.2021 в 20:57:22   # 785288
Цитата: KapitanNemo от 15.10.2021 13:43:57
Наверно наши начальники попросили Царя.
Владимир, можешь нас сам сначала пригласить в союз. Нам стремно самим проситься.
После приглашения, мы с небольшими условиями согласимся.

Как такой вариант?

Хуйня вариант
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