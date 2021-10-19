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Политика
Россия приостанавливает работу своего представительства в НАТО с 1 ноября
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danilov 19 Октября 2021 в 11:00:23
Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО.
Также будет прекращена работа информбюро альянса в Москве.
Лавров заявил, что НАТО для контактов с Россией теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии.
Россия приостанавливает работу военной миссии связи НАТО в Москве — Лавров.
Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО — Лавров.
НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса в Москве, заявил РИА Новости представитель организации
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  GoodZone 19.10.2021 в 11:06:32   # 785377
Заголовок не корректен, Россия лишь ответила на высылку 8 своих дипломатов:
"Отношения России и Североатлантического военно-политического блока ухудшились на фоне событий 6 октября, когда стало известно о высылке восьми членов российской миссии при альянсе. НАТО объяснил такую высылку «агрессивной политикой России», однако не привел подробностей. 18 октября, в ответ на эти меры, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября."
Это ответка...
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