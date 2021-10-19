Эрдоган: судьбу мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны

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danilov 19 Октября 2021 в 12:30:55
Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, Эрдоган подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.
"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне, - сказал турецкий лидер, выступая в парламента Анголы в рамках своего визита в эту страну. - В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 19.10.2021 в 13:50:50 # 785383
Че не хватает то? Или с Сирии ВКС поперли? Не понятный какой то.
KapitanNemo 19.10.2021 в 14:12:29 # 785389
Цитата: Маке0912 от 19.10.2021 08:02:37
Что то его не туда заносит.
Что то его не туда заносит.
Его уже давно заносит.
Проблема в том, что он и другие тюркские страны завлекает в свои авантюры.
KapitanNemo 19.10.2021 в 14:19:17 # 785391
Цитата: troll от 19.10.2021 08:07:58
где он не прав?
где он не прав?
Турция может обеспечить глобальную безопасность?
Цитата: KapitanNemo от 19.10.2021 08:19:17
Турция может обеспечить глобальную безопасность?
Цитата: troll от 19.10.2021 08:07:58
где он не прав?
где он не прав?
Турция может обеспечить глобальную безопасность?
Пусть помидоры выращивает, не его уровень
Цитата: GoodZone от 19.10.2021 08:24:48
Я бы не стал слушать то, что говорит Эрдоган, я бы внимательно следил за тем, что он делает...
Я бы не стал слушать то, что говорит Эрдоган, я бы внимательно следил за тем, что он делает...
Вот это красиво сказано. Скользкий он человек.