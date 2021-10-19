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Политика
Эрдоган: судьбу мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны
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danilov 19 Октября 2021 в 12:30:55
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.

Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, Эрдоган подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.

"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне, - сказал турецкий лидер, выступая в парламента Анголы в рамках своего визита в эту страну. - В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 19.10.2021 в 13:50:50   # 785383
А что он хочет с байрактарами по миру пройтись?
Че не хватает то? Или с Сирии ВКС поперли? Не понятный какой то.
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  Маке0912 19.10.2021 в 14:02:37   # 785386
Что то его не туда заносит.
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  troll 19.10.2021 в 14:07:58   # 785388
где он не прав?
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  KapitanNemo 19.10.2021 в 14:12:29   # 785389
Цитата: Маке0912 от 19.10.2021 08:02:37
Что то его не туда заносит.

Его уже давно заносит.
Проблема в том, что он и другие тюркские страны завлекает в свои авантюры.
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  KapitanNemo 19.10.2021 в 14:19:17   # 785391
Цитата: troll от 19.10.2021 08:07:58
где он не прав?

Турция может обеспечить глобальную безопасность?
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  GoodZone 19.10.2021 в 14:24:48   # 785393
Я бы не стал слушать то, что говорит Эрдоган, я бы внимательно следил за тем, что он делает...
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  Skype 19.10.2021 в 15:53:36   # 785396
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  Panasonic 19.10.2021 в 16:24:24   # 785398
Цитата: GoodZone от 19.10.2021 08:24:48
Я бы не стал слушать то, что говорит Эрдоган, я бы внимательно следил за тем, что он делает...

Вот это красиво сказано. Скользкий он человек.
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