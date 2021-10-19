Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным

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danilov 19 Октября 2021 в 15:25:25
Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем, сообщил в понедельник, 18 октября, председатель Сената страны Милош Выстрчил. Он сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где Земан уже около двух недель находится на лечении.
Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана "крайне неопределенный", а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели - "маловероятна", отметил глава чешского Сената.
Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.
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