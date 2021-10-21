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Политика
В недрах завелась внутренняя оппозиция?
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danilov 21 Октября 2021 в 13:54:57
УВП ВКО ОБЪЯВИЛО ГОСЗАКАЗ НА 15 млн тг для ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОНСТИТУЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 21.10.2021 в 19:37:02   # 785476
Нет слов... Может быть опечатка, анти лишнее, оператор просто думал про это и напечатал.
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