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В недрах завелась внутренняя оппозиция?
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danilov 21 Октября 2021 в 13:54:57
УВП ВКО ОБЪЯВИЛО ГОСЗАКАЗ НА 15 млн тг для ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОНСТИТУЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
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( 27.8Кб)
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21.10.2021 в 19:37:02
# 785476
Нет слов... Может быть опечатка, анти лишнее, оператор просто думал про это и напечатал.
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