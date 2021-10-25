Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

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danilov 25 Октября 2021 в 23:41:29
По данным председателя ЦИК, согласно Избирательному кодексу Республики Узбекистан, избранным президентом считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то есть более 50 процентов.
«Исходя из этих данных, с удовлетворением сообщаем, что кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально- демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев, набрав наибольшее количество голосов избирателей – 80,1 процента, одержал убедительную победу и был избран Президентом Республики Узбекистан», - сообщил З. Низамходжаев.
Напомним, вчера в Узбекистане прошли президентские выборы. В выборах участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории республики в течение 10 лет до выборов.
Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.
https://www.inform.kz/ru/shavkat-mirzieev-pobedil-na-vyborah-prezidenta-uzbekistana_a3853396
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