Оплатили и готовы к сотрудничеству
danilov 26 Октября 2021 в 10:24:03
Руководство Google выразило готовность соблюдать законы России и вести диалог с госорганами. Компания удалила половину противоправного контента, на который указывала Государственная Дума и продолжает работу в этом направлении. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с директором Google по связям с госорганами Марко Почини и директором компании по связям с госорганами в России Мариной Жунич.
На встрече с депутатами Почини также сообщил, что Google оплатил все наложенные на компанию штрафы.