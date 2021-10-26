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Политика
Оплатили и готовы к сотрудничеству
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danilov 26 Октября 2021 в 10:24:03
Руководство Google выразило готовность соблюдать законы России и вести диалог с госорганами. Компания удалила половину противоправного контента, на который указывала Государственная Дума и продолжает работу в этом направлении. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с директором Google по связям с госорганами Марко Почини и директором компании по связям с госорганами в России Мариной Жунич.
На встрече с депутатами Почини также сообщил, что Google оплатил все наложенные на компанию штрафы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 26.10.2021 в 14:32:45   # 785649
Как кичились, губки выпячивали, сам макфол за них выступал, типа "ничего вы с ними не сделаете, с нашими корпорациями"... но это было вчера, а сегодня "Google оплатил все наложенные на компанию штрафы" и "Google выразило готовность соблюдать законы России и вести диалог с госорганами."
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  alpha_portal 26.10.2021 в 19:03:44   # 785652
Ну Россия - хороший рынок. Терять его тоже не вариант.
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  старик 27.10.2021 в 22:50:11   # 785699
Могут же когда захотят!
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