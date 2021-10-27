Экспедиция «Путь лидера» прибыла в Туркестан

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danilov 27 Октября 2021 в 10:26:30
Члены экспедиции посетят ряд культурно-социальных объектов, в том числе туристический комплекс «Керуен-сарай» общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров и окунутся в историю мавзолея «Ходжа Ахмеда Ясауи», возведенного в конце XIV века. А также, они познакомятся с участниками проекта «Медаль Елбасы» из Туркестана.
Отметим, что по Туркестанской области 276 участников проекта «Медаль Елбасы» получили бронзовые медали. В этом году государственные образовательные гранты присуждены 54 медалистам. Сейчас участвуют 565 молодых людей. Из них 222 претендуют на завершение бронзового уровня, 17-серебряного. Функционирование программы по региону обеспечивают 19 наставников, 1 региональный координатор и 1 эксперт.
Следующая остановка участников экспедиции – солнечный город Шымкент, где они посетят реабилитационный центр для детей с особыми потребностями до 5 лет «Қамқорлық». Ознакомятся с кабинетами, где проходят индивидуальные и групповые занятия, увидят новейшее современное оборудование как отечественного, так и зарубежного производства. Фонд «Қамқорлық» проводит комплексное безлекарственное лечение 30 больных по курсу 21 день. С декабря 2020 года в Шымкенте прошли лечение 50 детей.
Экспедиция примет участие в встречах в Туркестане и Шымкенте и направится в Темиртау и Нур-Султан.
Для справки: Главная цель экспедиции – популяризация творческого и политического пути Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Н.А. Назарбаева, посещение важных мест в его жизни, встреча с участниками проекта в рамках инициативы «Ел Үміті».
Мероприятие организовано КФ «Академия Елбасы». В рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы «Ел Үміті». Для поездки был проведен отбор среди активных участников проекта "Медаль Елбасы", по итогам которого из 20 тыс. были определены 10 молодых людей.
Вначале экспедиция «Путь Лидера» посетила село Шамалган, Каскелен и Алматы, где получила важные сведения в историко-культурном центре Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева «Атамекен». Затем они побывали в «Средней школе-гимназий имени Абая» г. Каскелен, где обучался Елбасы 63 года назад, а также встретились с учениками онлайн школы «Birge Oqý». В г. Алматы познакомились с 35 победителями олимпиады «Мың бала», а также в Фонде Нурсултана Назарбаева провели встречу с обладателями премии «Ел мақтанышы».
Комментарии, по рейтингу, по дате
В США пусть едут, и каждому по паре туфель, за 400 баксов вручить.
Прям шабаш какой-то .