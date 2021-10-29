Токаев дал поручение по майнерам

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danilov 29 Октября 2021 в 20:16:09
Глава Минэнерго представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.
Кроме того, Глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые "серые" майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.
"Президентом было поручено правительству ускорить данную работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые "белые" майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру энергетики предпринять все меры, необходимые для решения поставленных задач.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересно девки пляшут. Я в полном ахуале. Или президент делает хорошую мину при плохой игре, или министр не министр.
Ну хорошо, пусть я в школе прогуливал уроки и не знаю закон Ома. Ну джентльмены, кто понимает в электричестве, объясните мне, тупому, или им , умным, как можно пустить мимо счетчика мощность более ГИГАВАТТА, а это целая Экибастузская ГРЭС2 с двумя блоками по 500 Мвт, и чтобы никто не увидел?
Цитата: старик от 29.10.2021 17:08:41
Забил незнакомое слово "майнинг" и погрузился в хеши, блокчейны , прочую хрень и решил:хрен с ними, пусть майнят!
Забил незнакомое слово "майнинг" и погрузился в хеши, блокчейны , прочую хрень и решил:хрен с ними, пусть майнят!
Новые деньги. Шире, толще, жирнее. Главное решать проблемы техногенные, пока деньги есть)