Байден назначил Сауле Омарову главой банковского регулятора

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danilov 04 Ноября 2021 в 19:41:11
Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency) является независимым подразделением министерства финансов США, а также основным регулятором банковского сектора страны. Оно осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в 14 триллионов долларов, что составляет примерно две трети всех активов банковской системы страны.
https://www.wsj.com/articles/biden-picks-wall-street-critic-saule-omarova-to-oversee-large-banks-11635884608
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