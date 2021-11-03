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Политика
Байден назначил Сауле Омарову главой банковского регулятора
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danilov 04 Ноября 2021 в 19:41:11
Администрация Байдена официально назначила Сауле Омарову, профессора права и известного критика банков гигантов, на должность главного банковского регулятора, что стало неудачей для Уолл-стрит и других компаний, которые пытались сорвать ее назначение.

Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency) является независимым подразделением министерства финансов США, а также основным регулятором банковского сектора страны. Оно осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в 14 триллионов долларов, что составляет примерно две трети всех активов банковской системы страны.

https://www.wsj.com/articles/biden-picks-wall-street-critic-saule-omarova-to-oversee-large-banks-11635884608
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