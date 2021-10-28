Вопрос стоит очень остро: Атамкулов о пересмотре норм утильсбора на старые авто

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danilov 17 Ноября 2021 в 19:42:46
Нормы утилизационного сбора были приняты в 2015 году. После этого до сегодняшнего дня действительно, возможно, не пересматривались. Сегодня этот вопрос очень остро стоит и в социальных сетях поднимается. Вы задаете мне, как министру индустрии, вопрос, что мы в принципе должны быть бенефициарами – конечными получателями. Но это экологический сбор и находится в ведении другого министерства. Но я хотел бы отметить, что этот вопрос сегодня активно поднимается. Поэтому я не хотел бы с вами сейчас все параметры утильсбора обсуждать, потому что методику расчета, которая была в 2015 году, нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня, кажется, параметры утильсбора еще не менялись, – сказал Атамкулов.
При этом он также высказал свое мнение по вопросу о размерах утильсбора.
Сейчас задали вопрос, почему автомобиль 1992 года имеет такой большой утилизационный сбор. Дело в том, что там идет градация по возрасту. Это не утильсбор, это первичный сбор. Вам необходимо сесть, изучить таблицы первичного сбора и утилизационного. Утильсбор определяется по типам автомобилей и по двигателям. То, что разница в первичном сборе была сделана, чтобы старые машины, экологически не соответствующие по техрегламенту, не ввозились. В России это идет по другой градации, – пояснил глава МИИР РК.
По его словам, в Казахстане утильсбор необходим для защиты местного рынка и развития машиностроения и автомобилестроения.
Сегодня очень большое количество пессимистов. Разные суждения есть. Но хочу сказать, что когда-то нефть и сырье, которое находится в земле, закончатся. Продавая сырье и просто покупая все время импорт, без создания новых рабочих мест, высокотехнологичных мест, мы не сможем. Мы должны создавать взамен переработку и обработку. Все это начинается с первого шага. Посмотрите опыт других стран. К примеру, Малайзии, где понадобилось 30 лет, чтобы создать автомобильную промышленность. Поэтому программа рассчитана на то, чтобы создать новое производство и, когда ресурсы завершатся, мы должны быть сильным государством, самодостаточным, – заключил министр.
https://www.zakon.kz/5091126-vopros-ochen-ostro-stoit-atamkulov-o.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или лукавит, или туп. У нас народа мало, внутреннего рынка как такового нет, а любое массовое производство ориентировано на экспорт и лишь потом на внутренний рынок.
А как работают современные заводы, вот тут можно глянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=HPHHcm037f0&t=337s
А не на коленке. 300 лет догонять - и все равно не догонишь.
Растаможка машины в Узбекистане: пошлины и налоги на импорт иномарки https://www.autostrada.uz/rastamozhka-uzbekistan/
Сколько будет стоить растаможка автомобиля в Узбекистане? Таможенные пошлины, утилизациооный сбор, НДС и другие платежи при импорте и таможенной очистке иномарки в Узбекистане.
19.03.2021
...
Сколько будет стоить растаможка автомобиля в Узбекистане? Таможенные пошлины, утилизациооный сбор, НДС и другие платежи при импорте и таможенной очистке иномарки в Узбекистане.
19.03.2021
...
Quote:
Как изменятся цены на импортные авто — подсчет https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/10/cars/
Эксперты Norma.uz подсчитали, что цены на импортируемые легковые автомобили за счет отмены акцизного налога немного снизятся, несмотря на введение утилизационного сбора.
10 июня 2020
Эксперты Norma.uz подсчитали, как повлияет на стоимость импортных легковых автомобилей отмена акцизного налога и внедрение утилизационного сбора с 1 августа.
...
Эксперты Norma.uz подсчитали, что цены на импортируемые легковые автомобили за счет отмены акцизного налога немного снизятся, несмотря на введение утилизационного сбора.
10 июня 2020
Эксперты Norma.uz подсчитали, как повлияет на стоимость импортных легковых автомобилей отмена акцизного налога и внедрение утилизационного сбора с 1 августа.
...
Quote:
28.10.2021
В Казахстане планируют построить станции для интернета от Илона Маска
Они разместятся в Нур-Султане, Алматы, Актау, Уральске и Кызылорде
«Транстелеком» планирует построить пять базовых станций для Starlink в Казахстане. Они должны разместиться в Нур-Султане, Алматы, Актау, Уральске и Кызылорде, сообщает пресс-служба компании.
Проект презентовали президенту Касым-Жомарту Токаеву на площадке международного форума Digital Bridge, который проходит в столице Казахстана.
«Специалисты Starlink проанализировали технические возможности ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) магистральных сетей и центров обработки данных (ЦОД) «Транстелекома», подтвердив, что они подходят под нужды Starlink. Сейчас ведется работа по импорту оборудования от Starlink в Казахстан», – говорится в сообщении.
Starlink – это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов. SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. По состоянию на август 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 000 в 14 странах мира. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Напомним, в апреле «Хабар 24» сообщал, что в Казахстане, возможно, разместят станцию глобальной спутниковой системы StarLink, которая обеспечит высокоскоростным широкополосным Интернетом населённые пункты, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, с конца марта идут переговоры с компанией Илона Маска SpaceX. Уже есть предварительные договоренности о размещении станции телепорта вблизи Алматы.
Подробнее: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-10/v-kazakhstane-planiruyut-postroit-stancii-dlya-interneta-ot-ilona
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
В Казахстане планируют построить станции для интернета от Илона Маска
Они разместятся в Нур-Султане, Алматы, Актау, Уральске и Кызылорде
«Транстелеком» планирует построить пять базовых станций для Starlink в Казахстане. Они должны разместиться в Нур-Султане, Алматы, Актау, Уральске и Кызылорде, сообщает пресс-служба компании.
Проект презентовали президенту Касым-Жомарту Токаеву на площадке международного форума Digital Bridge, который проходит в столице Казахстана.
«Специалисты Starlink проанализировали технические возможности ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) магистральных сетей и центров обработки данных (ЦОД) «Транстелекома», подтвердив, что они подходят под нужды Starlink. Сейчас ведется работа по импорту оборудования от Starlink в Казахстан», – говорится в сообщении.
Starlink – это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов. SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. По состоянию на август 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 000 в 14 странах мира. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Напомним, в апреле «Хабар 24» сообщал, что в Казахстане, возможно, разместят станцию глобальной спутниковой системы StarLink, которая обеспечит высокоскоростным широкополосным Интернетом населённые пункты, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, с конца марта идут переговоры с компанией Илона Маска SpaceX. Уже есть предварительные договоренности о размещении станции телепорта вблизи Алматы.
Подробнее: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-10/v-kazakhstane-planiruyut-postroit-stancii-dlya-interneta-ot-ilona
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.