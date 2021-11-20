Допрос Сауле Омаровой

Абдыкаликова Гульшара Наушаевна
Последняя должность:Аким Кызылординской области
Дата рождения:15.05.1965
Место рождения:КазССР; Кзыл-Ординская область; Сырдарьинский район; с. Соло-Тюбе
Семейное положение, родственные связи:
· Дети: дочь Мариям (2005 г.р.)
· Мать: Талканбаева Дамеш Есенжоловна
Владение языками:
· Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1987)
Экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Капитализация пенсионных фондов: проблемы и перспективы (на примере НПФ Республики Казахстан)» (2005)
Трудовой стаж:
· Старший специалист, начальник отдела Кзыл-Ординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994);
· Консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения (1994-1995);
· Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан (1995-1996);
· Начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1997-2003);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (20.03.2003-12.2005);
· Председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (12.2005-10.2006);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (10.2006-28.10.2007);
· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (28.10.2007-30.01.2008);
· Советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан (30.01.2008-05.03.2009);
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (05.03.2009-09.2012);
· Советник Президента Республики Казахстан - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (09.2012-11.2013);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 28.11.2013; переназначена - с 04.04.2014), по вопросам человеческого развития (06.08.2014-11.2014);
· Государственный секретарь Республики Казахстан (11.11.2014-02.2019);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (25.02.2019-20.08.2019);
· Аким Кызылординской области (с 27.03.2020)
Партийная принадлежность:
· Член Политсовета НДП «Нур Отан»(05.2009), (с 03.2019);
· Председатель Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan» (с 04.2020)
Прочие должности:
· Член комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 05.2009);
· Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (11.2014-04.05.2020)
Выборные должности, депутатство:
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016);
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (20.08.2019), Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (09.2019-27.03.2020)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Парасат» (2009);
· Медали: «Астана» (1998), юбилейные
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор ряда научных публикаций в специальных и периодических изданиях
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30105633&pos=11;214#pos=11;214