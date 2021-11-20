Допрос Сауле Омаровой

«Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить… Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он.



В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.

Quote:Путлер тоже прошмандовка теперь?Или нет, по той причине он с РФ?