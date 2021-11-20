 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Допрос Сауле Омаровой
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Ноября 2021 в 10:33:49


Воровка - это ерунда! Тут пострашнее вещи вскрываются. Она была комсомолкой!!!

Уроженка Казахстана Сауле Омарова, кандидатуру которой президент США выдвинул на пост руководителя американского управления по контролю денежного обращения, вновь была вынуждена защищать себя. На этот раз наша соотечественница столкнулась с волной критики на слушаниях в сенате. Давление на Омарову оказали республиканцы. В частности, депутат Джон Кеннеди спросил ее, следует ли ему называть её "товарищем", учитывая, что Омарова родилась в СССР и раньше состояла в рядах комсомола.

Омарова категорически отрицала свою приверженность коммунистическим взглядам.

"Я не коммунист. Я не подписывалась под эту идеологию. Я не могла выбирать, где мне родиться. Я не помню, чтобы я присоединялась к группам в Facebook, которые придерживаются этой идеологии.

Моя семья пострадала от коммунистического режима. Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это и есть причина, почему я здесь. Я здесь, потому что готова к государственной службе", - ответила Омарова.

Отметим, что председатель Комитета банковского дела и жилищного строительства сената демократ Шеррод Браун во время представления Омаровой перечислил ее научные работы и подчеркнул, что она является первой женщиной, первой представительницей другой расы и первой эмигранткой, которую выдвигают на этот важный пост.

"Подумайте, казахский ребенок, выросший в советской Центральной Азии, спустя 30 лет сидит перед сенатом как кандидат от президента на должность главы Управления контролера денежного обращения. Просто представьте! Она воплощает собой все то, что мы должны чтить: дух борца, который сделал эту страну великой, упорство в стремлении к лучшей жизни, открытость и возможности Америки, которые привлекают лучшие умы со всех концов света с любым прошлым. От взросления в Советском Союзе до побега ради построения новой лучшей жизни и до терпения нападок с достоинством, с которыми она столкнулась в последние месяцы. Профессор Омарова продемонстрировала силу и независимость, которые пригодятся ей, чтобы быть справедливым, беспристрастным и жестким валютным контролером".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 20.11.2021 в 12:11:04   # 786557
Quote:
Air J
11 часов назад
Дед решил воплотить сексуальную фантазию своей молодости - пытка коммунистки :-)))
49

Rolling
12 часов назад
Он бы ещё спросил про пионерскую организацию и попросил показать официальное письмо о выходе из нее ))
84

Марина Марр
13 часов назад
Устав ВЛКСМ. П. 4. В комсомол принимается передовая, преданная Советской Родине молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Прием в члены ВЛКСМ производится в индивидуальном порядке. Члены ВЛКСМ, достигшие 28-летнего возраста и не избранные в руководящие комсомольские органы, снимаются с комсомольского учета и выбывают из ВЛКСМ. Порядок приема в члены ВЛКСМ:
16

Chico-Te
8 часов назад (изменено)
Посоны, короч, я чёт призадумался... Кто знает где можно подать заявление
на выход из октябрят?
5

поощрить | покарать
  Даун 20.11.2021 в 13:31:42   # 786559
Интересно Канина кушает Она, если узнают пиздец ей
поощрить | покарать (1)
  Dragon 20.11.2021 в 14:07:27   # 786562
Какие "важные" вопросы интересуют комментаторов и автора!!!
поощрить (1) | покарать (1)
  Hairless 20.11.2021 в 17:48:55   # 786567
Quote:
"Я не коммунист. Я не подписывалась под эту идеологию. Я не могла выбирать, где мне родиться. Я не помню, чтобы я присоединялась к группам в Facebook, которые придерживаются этой идеологии.

Моя семья пострадала от коммунистического режима. Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это и есть причина, почему я здесь. Я здесь, потому что готова к государственной службе", - ответила Омарова.

Прошмандовка
поощрить (1) | покарать (1)
  NBE 20.11.2021 в 18:16:39   # 786568
Цитата: Hairless от 20.11.2021 11:48:55
Прошмандовка
Это грубо... она американка, почти вся её жизнь прошла в Америке, конечно она будет антисталинистом и антикоммунистом, она никого не предавала, она точно не прошмондовка. А вот вся наша старая элита, которая управляет нашими странами (и России, и Казахстаном), которые были партийными коммунистами высшего звена, сейчас поносят СССР, вот они точно прошмандовки еще те...
поощрить (2) | покарать
  Ал 20.11.2021 в 19:07:54   # 786571
Цитата: NBE от 20.11.2021 12:16:39
Цитата: Hairless от 20.11.2021 11:48:55
Прошмандовка
Это грубо... она американка, почти вся её жизнь прошла в Америке, конечно она будет антисталинистом и антикоммунистом, она никого не предавала, она точно не прошмондовка. А вот вся наша старая элита, которая управляет нашими странами (и России, и Казахстаном), которые были партийными коммунистами высшего звена, сейчас поносят СССР, вот они точно прошмандовки еще те...


Практически до совершеннолетия она в СССР жила.

В "обязательный" для школяров комсомол она под нажимом вступала? На что обратили внимание комментаторы под видео "тытрубы". Будучи антисталинистом и антикоммунистом в комсомол не вступали. Кстати, хотя я не был двоечником, в школе не вступал в комсомол.

Так что хотя бы в этом плане она была, мягко говоря, не совсем откровенна, хотя могла просто сослаться на смену мировоззрения после "падения железного занавеса".

Впрочем, факта неискренности и увиливания от прямого ответа недостаточно для того чтобы обзывать ее...
поощрить (1) | покарать
  Hairless 20.11.2021 в 19:37:05   # 786574
Цитата: NBE от 20.11.2021 12:16:39
Цитата: Hairless от 20.11.2021 11:48:55
Прошмандовка
Это грубо...


Могу пояснить.

Quote:
Родилась в 1966 году в городе Уральске (Западно-Казахстанская область, Казахская ССР)[5], окончила среднюю школу № 21 Уральска в 1984 году с золотой медалью[1], затем обучалась в Московском университете. В 1991 году по программе студенческого обмена между Московским университетом (где получила Ленинскую стипендию) и Висконсинским университетом в Мадисоне приехала в США и осталась там после распада СССР

(из Википедии).

Типичная биография диссидента и антикоммуниста, правда?
Мы с ней одногодки.
В моей семье тоже есть репрессированные, и есть люди, получившие благодаря СССР то, что сейчас называют "социальными лифтами".
Я помню тот же период СССР, что и она. Помню и плохое в нем, и хорошее тоже помню.
Я помню, что никто нас не заставлял вступать в комсомол.
Тот СССР, который я помню, был гораздо более свободным государством, чем нынешние РК и РФ.
Она осталась в Штатах - это ее выбор. Она сделала там карьеру - молодец, слов нет.
Но вот когда замаячила перспектива работы в администрации президента США - она не задумываясь облила грязью свою бывшую Родину, потому что это желают услышать потенциальные работодатели.
Так что - прошмандовка.
поощрить (2) | покарать
  walker 20.11.2021 в 19:46:38   # 786575
Не прошмандовка.
Если она не придерживается коммунистических взглядов, это совсем не значит что она обливает Родину грязью.
Я тоже незрелым юношей вступил в комсомол искренне полагая, что так надо. Идеология тогда была такая.
поощрить (2) | покарать (1)
  Маке0912 20.11.2021 в 20:41:42   # 786578
Как всегда. Нацики зашкаливают. . Одна казашка вылезла . Даже не америкосы. Русским здесь надо подсолить. . Что за пидорги. Всегда писал начионалисть нацисты. . Хоть она вам что сделала ?
поощрить (3) | покарать (1)
  Маке0912 20.11.2021 в 20:43:13   # 786579
Шакалы поршивые.
поощрить (3) | покарать (1)
  Ал 20.11.2021 в 22:12:17   # 786583
Озабоченным обсуждением скользкого поведения единокровницы нацикам и религиозным фанатикам давно пора на свое отражение в зеркале посмотреть...
поощрить | покарать
  Ал 20.11.2021 в 22:24:22   # 786584
Quote:
Раскрыть Раскрыть

Типичная биография диссидента и антикоммуниста. )
Кстати, он вступал в партию после реабилитации погибшего в репрессиях отца - коммуниста и "посетившей" лагеря матери.

Кстати, в 90-х он подписывал письмо с требованием запрета компартии, впоследствии назвав это дурью...
поощрить | покарать
  Dragon 20.11.2021 в 23:24:38   # 786586
Прошмандовка?

Я бы назвал так тех, кого коммуняги до сих прошмандовывают в сознаниях
По ходу не мало кто мечтают по тем временам, текут не только слюней!!!

А по Сауле Омаровой, вам прошмандовкам, расти и не дорасти до нее!!! Продолжайте течь по давно распавшейся ссср!!!
поощрить | покарать (1)
  Ал 20.11.2021 в 23:26:46   # 786587
)

)))
поощрить | покарать
  Ал 20.11.2021 в 23:35:47   # 786588
Quote:
Уроженку Казахстана и протеже Байдена обвинили в краже вещей из магазина в 1995 году в США
18 ноября, 10:30
Уроженка Казахстана Сауле Омарова была арестована в 1995 за кражу в магазине Висконсина, передает Mail Online. Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года. В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами. Омарова пыталась заплатить за другие вещи в магазине, но не за те, что были спрятаны у нее в сумке. Когда при выходе из магазина ее остановили сотрудники, она во всем созналась. Но обвинение позже было снято в соответствии с программой первого преступления, которая действовала в штате. После этой новости Белый дом встал на защиту Омаровой, заявив, что она является "исключительно квалифицированным" специалистом. А ситуацию они назвали "недопониманием и запутанной ситуацией". Выдвижение Омаровой вызвало споры среди республиканцев. Последние обвиняли ее в коммунистических связях. Она училась в МГУ, получая стипендию имени Ленина. А также во время учебы там написала диссертацию на тему "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в столице", которую сейчас пытаются получить республиканцы. Сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти назвал ее "марксисткой" и приверженкой социализма. "Выбор президента Байдена в качестве регулятора банковской деятельности - это марксистский ученый, который хочет разрушить американский банковский и энергетический секторы и внедрить социализм в Соединенных Штатах, еще раз доказав, что этот Белый дом обязан радикальным левым элементам Демократической партии", - сказал Хагерти. Данная новость была опубликована в СМИ прямо перед первым слушанием в Банковском комитете Сената в четверг.
Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1942745-urozhenku-kazahstana-i-protezhe-baydena-obvinili-v-krazhe-veschey-iz-magazina-v-1995-godu-v-ssha/

Типичная антикоммунистка... )))
поощрить | покарать
  Panasonic 20.11.2021 в 23:55:03   # 786591
Цитата: Dragon от 20.11.2021 17:24:38
Прошмандовка?

Я бы назвал так тех, кого коммуняги до сих прошмандовывают в сознаниях
По ходу не мало кто мечтают по тем временам, текут не только слюней!!!

А по Сауле Омаровой, вам прошмандовкам, расти и не дорасти до нее!!! Продолжайте течь по давно распавшейся ссср!!!

Я не раз тут писал, что на Титусе полно прошмандовок, которые до сих текут по Совку.
поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 20.11.2021 в 23:55:37   # 786592
Quote:
Единственная женщина-аким в РК рассказала о своей зарплате
Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова ответила на вопрос о размере своей зарплаты, передает BaigeNews.kz.
Вопрос об ежемесячном доходе акиму Кызылординской области задали на брифинге в СЦК.
"Моя зарплата, установленная в соответствии с законодательством, — 986 тысяч тенге. Плюс в этом году принято решение о повышении на 1,9 по факторно-балльной системе. Я сразу оформила отпуск, потому что два года не оформляла отпуск. Сейчас последняя зарплата, ориентировочно, 986 умноженное на 1,9, где-то, миллион 800 тысяч", — сказала Гульшара Абдыкаликова.

18 ноября, 17:37
Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/edinstvennaya_zhenshchina-akim_v_rk_rasskazala_o_svoey_zarplate/

Quote:
Абдыкаликова Гульшара Наушаевна
Последняя должность:Аким Кызылординской области
Дата рождения:15.05.1965
Место рождения:КазССР; Кзыл-Ординская область; Сырдарьинский район; с. Соло-Тюбе
Семейное положение, родственные связи:
· Дети: дочь Мариям (2005 г.р.)
· Мать: Талканбаева Дамеш Есенжоловна
Владение языками:
· Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1987)
Экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Капитализация пенсионных фондов: проблемы и перспективы (на примере НПФ Республики Казахстан)» (2005)
Трудовой стаж:
· Старший специалист, начальник отдела Кзыл-Ординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994);
· Консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения (1994-1995);
· Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан (1995-1996);
· Начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1997-2003);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (20.03.2003-12.2005);
· Председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (12.2005-10.2006);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (10.2006-28.10.2007);
· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (28.10.2007-30.01.2008);
· Советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан (30.01.2008-05.03.2009);
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (05.03.2009-09.2012);
· Советник Президента Республики Казахстан - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (09.2012-11.2013);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 28.11.2013; переназначена - с 04.04.2014), по вопросам человеческого развития (06.08.2014-11.2014);
· Государственный секретарь Республики Казахстан (11.11.2014-02.2019);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (25.02.2019-20.08.2019);
· Аким Кызылординской области (с 27.03.2020)
Партийная принадлежность:
· Член Политсовета НДП «Нур Отан»(05.2009), (с 03.2019);
· Председатель Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan» (с 04.2020)
Прочие должности:
· Член комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 05.2009);
· Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (11.2014-04.05.2020)
Выборные должности, депутатство:
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016);
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (20.08.2019), Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (09.2019-27.03.2020)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Парасат» (2009);
· Медали: «Астана» (1998), юбилейные
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор ряда научных публикаций в специальных и периодических изданиях
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30105633&pos=11;214#pos=11;214
поощрить | покарать
  Ал 20.11.2021 в 23:57:39   # 786593
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:55:03
Цитата: Dragon от 20.11.2021 17:24:38
Прошмандовка?

Я бы назвал так тех, кого коммуняги до сих прошмандовывают в сознаниях
По ходу не мало кто мечтают по тем временам, текут не только слюней!!!

А по Сауле Омаровой, вам прошмандовкам, расти и не дорасти до нее!!! Продолжайте течь по давно распавшейся ссср!!!

Я не раз тут писал, что на Титусе полно прошмандовок, которые до сих текут по Совку.
Не истеки на понос...
поощрить | покарать
  Panasonic 20.11.2021 в 23:59:39   # 786594
А насчет Омаровой, поднялась уроженка-казашка, нет бы порадоваться вместе.

Ожидая ваши визги, замечу сразу: Да, от этого ни мне, ни Кз наверное пользы не будет, а может она и навредит в будущем. Но пока я рад за нее.

Но нет же, она же не в вашей любимой РФ поднялась, ну полила Совковский режим (а он был идеальным?). И сразу прошмандовка.

А ваши элиты в РФ, и наши в РК, чем не прошмандовки?
поощрить (1) | покарать
  Panasonic 21.11.2021 в 00:02:34   # 786595
И зачем нам ифна о какой-то Гульшаре? Ал, не уводи разговор в сторону
поощрить (1) | покарать
  Dragon 21.11.2021 в 00:02:35   # 786596
Quote:
«Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить… Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он.

В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.


Путлер тоже прошмандовка теперь? Или нет, по той причине он с рф?

Кстати, один вопросы: Почему россияне (и не только) близко принимают "Путин-хуйло"??!
поощрить | покарать
  Panasonic 21.11.2021 в 00:02:59   # 786597
Цитата: Ал от 20.11.2021 17:57:39
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:55:03
Цитата: Dragon от 20.11.2021 17:24:38
Прошмандовка?

Я бы назвал так тех, кого коммуняги до сих прошмандовывают в сознаниях
По ходу не мало кто мечтают по тем временам, текут не только слюней!!!

А по Сауле Омаровой, вам прошмандовкам, расти и не дорасти до нее!!! Продолжайте течь по давно распавшейся ссср!!!

Я не раз тут писал, что на Титусе полно прошмандовок, которые до сих текут по Совку.
Не истеки на понос...

Это вы тут выделениями о Совке течете
поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 21.11.2021 в 00:03:20   # 786598
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:59:39
А насчет Омаровой, поднялась уроженка-казашка, нет бы порадоваться вместе.

Ожидая ваши визги, замечу сразу: Да, от этого ни мне, ни Кз наверное пользы не будет, а может она и навредит в будущем. Но пока я рад за нее.

Но нет же, она же не в вашей любимой РФ поднялась, ну полила Совковский режим (а он был идеальным?). И сразу прошмандовка.

А ваши элиты в РФ, и наши в РК, чем не прошмандовки?
Радующийся за претендующую на высокую должность ранее попавшуюся на краже преподающую право казашку, в каком из комментов ты обнаружил хоть слово про РФ?
поощрить | покарать
  Ал 21.11.2021 в 00:04:10   # 786599
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 18:02:59
Цитата: Ал от 20.11.2021 17:57:39
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:55:03
Цитата: Dragon от 20.11.2021 17:24:38
Прошмандовка?

Я бы назвал так тех, кого коммуняги до сих прошмандовывают в сознаниях
По ходу не мало кто мечтают по тем временам, текут не только слюней!!!

А по Сауле Омаровой, вам прошмандовкам, расти и не дорасти до нее!!! Продолжайте течь по давно распавшейся ссср!!!

Я не раз тут писал, что на Титусе полно прошмандовок, которые до сих текут по Совку.
Не истеки на понос...

Это вы тут выделениями о Совке течете
Скорее такие как ты "патриоты" при его упоминании "лучами поноса" брызжете...
поощрить | покарать
  Panasonic 21.11.2021 в 00:05:09   # 786600
Цитата: Dragon от 20.11.2021 18:02:35
Quote:
«Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить… Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он.

В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.


Путлер тоже прошмандовка теперь? Или нет, по той причине он с РФ?

Путин - это другое. Ты не поймешь.
поощрить (1) | покарать
  Panasonic 21.11.2021 в 00:07:20   # 786601
Цитата: Dragon от 20.11.2021 18:02:35
Quote:
«Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить… Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он.

В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.


Путлер тоже прошмандовка теперь? Или нет, по той причине он с РФ?

Лысый, ответь? Или ты тоже как местный маразматик сольешься на полпути?
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.11.2021 в 00:07:39   # 786602
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 18:02:34
И зачем нам ифна о какой-то Гульшаре? Ал, не уводи разговор в сторону
Она тоже коммунистка "или это другое"?
поощрить | покарать
  Ал 21.11.2021 в 00:08:16   # 786603
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 18:07:20
Цитата: Dragon от 20.11.2021 18:02:35
Quote:
«Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить… Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он.

В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.


Путлер тоже прошмандовка теперь? Или нет, по той причине он с РФ?

Лысый, ответь? Или ты тоже как местный маразматик сольешься на полпути?
Лысый придурок уже давно не объявлялся...
поощрить | покарать
  Panasonic 21.11.2021 в 00:09:16   # 786604
Цитата: Ал от 20.11.2021 18:03:20
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:59:39
А насчет Омаровой, поднялась уроженка-казашка, нет бы порадоваться вместе.

Ожидая ваши визги, замечу сразу: Да, от этого ни мне, ни Кз наверное пользы не будет, а может она и навредит в будущем. Но пока я рад за нее.

Но нет же, она же не в вашей любимой РФ поднялась, ну полила Совковский режим (а он был идеальным?). И сразу прошмандовка.

А ваши элиты в РФ, и наши в РК, чем не прошмандовки?
Радующийся за претендующую на высокую должность ранее попавшуюся на краже преподающую право казашку, в каком из комментов ты обнаружил хоть слово про РФ?

Ну у вас же снизу теребит от того, что она полила поносом Совок. А РФ - это наследник Совка.

Цепь обсуждения улавливаешь?
поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 21.11.2021 в 00:11:19   # 786605
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 18:09:16
Цитата: Ал от 20.11.2021 18:03:20
Цитата: Panasonic от 20.11.2021 17:59:39
А насчет Омаровой, поднялась уроженка-казашка, нет бы порадоваться вместе.

Ожидая ваши визги, замечу сразу: Да, от этого ни мне, ни Кз наверное пользы не будет, а может она и навредит в будущем. Но пока я рад за нее.

Но нет же, она же не в вашей любимой РФ поднялась, ну полила Совковский режим (а он был идеальным?). И сразу прошмандовка.

А ваши элиты в РФ, и наши в РК, чем не прошмандовки?
Радующийся за претендующую на высокую должность ранее попавшуюся на краже преподающую право казашку, в каком из комментов ты обнаружил хоть слово про РФ?

Ну у вас же снизу теребит от того, что она полила поносом Совок. А РФ - это наследник Совка.

Цепь обсуждения улавливаешь?
Не столько полила, сколько попыталась от обвинений отбрехаться.

Какой смысл примеривать на других собственные ощущения?
Тебе это облегчение приносит или вновь решил через очередное разжигание срача "обожаемого" оппонента попробовать в бан отправить?
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь