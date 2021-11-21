К. Токаев: По строительству АЭС придётся принимать непопулярные решения

Глядя в будущее, нам придётся принимать непопулярные по своей сути решения, касательно строительства атомной электростанции. Но, как говорится, роль лидера состоит в том, чтобы принимать непопулярные решения. Конечно же, нашим гражданам нужно давать чёткие разъяснения в отношении современных технологий, которые существуют за рубежом, в том числе в РФ. А те устаревшие представления об атомной энергетике, базирующиеся на печальном опыте в Чернобыле, не коррелируются с тем уровнем развитием технологий, который есть в этой сфере.