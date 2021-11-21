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Политика
К. Токаев: По строительству АЭС придётся принимать непопулярные решения
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danilov 20 Ноября 2021 в 23:55:58
Quote:
Глядя в будущее, нам придётся принимать непопулярные по своей сути решения, касательно строительства атомной электростанции. Но, как говорится, роль лидера состоит в том, чтобы принимать непопулярные решения. Конечно же, нашим гражданам нужно давать чёткие разъяснения в отношении современных технологий, которые существуют за рубежом, в том числе в РФ. А те устаревшие представления об атомной энергетике, базирующиеся на печальном опыте в Чернобыле, не коррелируются с тем уровнем развитием технологий, который есть в этой сфере.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 21.11.2021 в 00:13:42   # 786608
Непопулярное но эффективное. Безопасность энергетическая и военная. Только все трудности выпадают на плечи граждан.
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