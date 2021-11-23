Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan Токаеву

Покинув пост президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана[5]. Председатель Ассамблеи народа Казахстана (1995—2021). С 2007 года — председатель партии «Нур Отан».