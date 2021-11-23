Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan Токаеву

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danilov 23 Ноября 2021 в 16:56:13
"Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации - Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.
Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным", - прокомментировал Tengrinews.kz Айдос Укибай.
Он отметил, что сегодняшнее решение Назарбаева - это лишь логическое продолжение транзита власти.
"Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Nur Otan должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.
В соответствии с уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции съезда партии Nur Otan. До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии", - добавил советник - пресс-секретарь Елбасы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Покинув пост президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана[5]. Председатель Ассамблеи народа Казахстана (1995—2021). С 2007 года — председатель партии «Нур Отан».
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Совет Безопасности https://www.akorda.kz/ru/executive_office/presidential_councils/sovet-bezopasnosti
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