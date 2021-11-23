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Политика
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan Токаеву
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danilov 23 Ноября 2021 в 16:56:13
В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии, написал советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай у себя в Твиттер.

"Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации - Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.

Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным", - прокомментировал Tengrinews.kz Айдос Укибай.

Он отметил, что сегодняшнее решение Назарбаева - это лишь логическое продолжение транзита власти.

"Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Nur Otan должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции съезда партии Nur Otan. До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии", - добавил советник - пресс-секретарь Елбасы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 23.11.2021 в 17:50:09   # 786746
Передвинул мебеля на новое место и пускай стоит?!
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  Skype 23.11.2021 в 23:42:14   # 786776
Я устал, я ухожу
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  Ал 23.11.2021 в 23:53:48   # 786780
Quote:
Покинув пост президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана[5]. Председатель Ассамблеи народа Казахстана (1995—2021). С 2007 года — председатель партии «Нур Отан».

Quote:
Совет Безопасности https://www.akorda.kz/ru/executive_office/presidential_councils/sovet-bezopasnosti

Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституционный_совет_Казахстана
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