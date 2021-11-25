 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Трамп отработал повестку с Кайлом Риттенхаусом
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Ноября 2021 в 10:09:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 25.11.2021 в 10:22:02   # 786832
И шо? Це зрада чи перемога?
поощрить | покарать
  Ара горный 25.11.2021 в 10:27:00   # 786834
Цитата: bolatbol от 25.11.2021 04:22:02
И шо? Це зрада чи перемога?


Что бы не случилось в мире, но проход в хохлы обязателен.
поощрить (2) | покарать
  bolatbol 25.11.2021 в 10:30:31   # 786835
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь