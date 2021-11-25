Трамп отработал повестку с Кайлом Риттенхаусом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Ноября 2021 в 10:09:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 25.11.2021 в 10:27:00 # 786834
Цитата: bolatbol от 25.11.2021 04:22:02
И шо? Це зрада чи перемога?
И шо? Це зрада чи перемога?
Что бы не случилось в мире, но проход в хохлы обязателен.
Цитата: Ара горный от 25.11.2021 04:27:00
Что бы не случилось в мире, но проход в хохлы обязателен.
Цитата: bolatbol от 25.11.2021 04:22:02
И шо? Це зрада чи перемога?
И шо? Це зрада чи перемога?
Что бы не случилось в мире, но проход в хохлы обязателен.
Так они лидеры по уровню коллективного интеллекта. Идём к ним