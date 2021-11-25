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Политика
Сенат Казахстана одобрил налогообложение мобильных платежей и «налог на Google»
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danilov 25 Ноября 2021 в 14:12:34
Сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет» и закон «О введении в действие кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет».

«Реализация предлагаемых норм законопроекта обеспечит: эффективное интеграционное взаимодействие между государственными органами государств-членов Евразийского экономического союза; противодействие незаконному обороту товаров; выводу из тени платежей по мобильным переводам для оплаты товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности; повышение уровня информированности налогоплательщиков о своих налоговых обязательствах; снижение финансовых затрат для субъектов малого и среднего бизнеса, которые используют в предпринимательской деятельности малые грузовые транспортные средства», - сказал, представляя законопроект во втором чтении в четверг, депутат сената Сергей Карплюк.

Также поправки предусматривают применение с 2022 года налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-компаний. Данная норма уже получила название «налог на Google».

Поправки рассмотрены и приняты сенатом во втором чтении.

https://kaztag.kz/ru/news/senat-kazakhstana-odobril-nalogooblozhenie-mobilnykh-platezhey-i-nalog-na-google
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 25.11.2021 в 14:57:18   # 786850
они уже не знают как ещё можно содрать денег с народа!!!
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  Lokki 25.11.2021 в 17:09:08   # 786856
Какой еще к черту налог на мобильный перевод? Я уже с тех денег которые лежат на моей карте оплатил подоходный и еще туеву хучу налогов в казну. За пользование сервисами банка я плачу банку. Какого хрена я должен еще раз платить с этих денег налог только потому что я перевожу их по безналу. Вот ситуация у меня карта банка, туда падает официальная ЗП, у меня есть ребенок у которого тоже карта и который учится в другом городе. Я перевожу ежемесячно ему часть зарплаты. С меня возьмут налог за перевод? И моему ребенку помимо меня перечисляет бабушка с дедушкой тоже от себя каждый месяц. И в итоге на карту ребенка падают суммы. С этих сумм ребенок тоже должен будет оплатить налог? или ему и мне придется доказывать что карта не для реализации товаров и услуг а для иных целей? Хрень какая-то. Либо должны быть урегулированы законом все эти случаи либо это просто наглое двойное налогообложение.
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  ЛиКа 25.11.2021 в 17:20:02   # 786857
Цитата: Lokki от 25.11.2021 11:09:08
Какой еще к черту налог на мобильный перевод? Я уже с тех денег которые лежат на моей карте оплатил подоходный и еще туеву хучу налогов в казну. За пользование сервисами банка я плачу банку. Какого хрена я должен еще раз платить с этих денег налог только потому что я перевожу их по безналу. Вот ситуация у меня карта банка, туда падает официальная ЗП, у меня есть ребенок у которого тоже карта и который учится в другом городе. Я перевожу ежемесячно ему часть зарплаты. С меня возьмут налог за перевод? И моему ребенку помимо меня перечисляет бабушка с дедушкой тоже от себя каждый месяц. И в итоге на карту ребенка падают суммы. С этих сумм ребенок тоже должен будет оплатить налог? или ему и мне придется доказывать что карта не для реализации товаров и услуг а для иных целей? Хрень какая-то. Либо должны быть урегулированы законом все эти случаи либо это просто наглое двойное налогообложение.
- при переводе у Вас будет возможность выбора: - "перевод семье"; - "перевод за покупки товаров и услуг". Плательщиком налога будет не отправитель, а получатель денег, продавший Вам товар/услугу. Вы написали, что оплачиваете со своих доходов налоги (с зпл), люди продающие товары и услуги тоже должны оплачивать налоги.
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  Рамзес 25.11.2021 в 17:44:18   # 786858
Quote:
люди продающие товары и услуги тоже должны оплачивать налоги.
С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства, также на данный период отдельные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов.
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  ЛиКа 25.11.2021 в 17:46:06   # 786859
Цитата: Рамзес от 25.11.2021 11:44:18
Quote:
люди продающие товары и услуги тоже должны оплачивать налоги.
С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства, также на данный период отдельные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов.
- ну, тогда вообще не стоит переживать....до 2023 года
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