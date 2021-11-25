Сенат Казахстана одобрил налогообложение мобильных платежей и «налог на Google»

Какой еще к черту налог на мобильный перевод? Я уже с тех денег которые лежат на моей карте оплатил подоходный и еще туеву хучу налогов в казну. За пользование сервисами банка я плачу банку. Какого хрена я должен еще раз платить с этих денег налог только потому что я перевожу их по безналу. Вот ситуация у меня карта банка, туда падает официальная ЗП, у меня есть ребенок у которого тоже карта и который учится в другом городе. Я перевожу ежемесячно ему часть зарплаты. С меня возьмут налог за перевод? И моему ребенку помимо меня перечисляет бабушка с дедушкой тоже от себя каждый месяц. И в итоге на карту ребенка падают суммы. С этих сумм ребенок тоже должен будет оплатить налог? или ему и мне придется доказывать что карта не для реализации товаров и услуг а для иных целей? Хрень какая-то. Либо должны быть урегулированы законом все эти случаи либо это просто наглое двойное налогообложение.