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Спутник лайт признали бустером
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danilov 02 Декабря 2021 в 11:48:06
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер для всех вакцин, сообщает РФПИ.
Прикольно. Признаем не вакциной, а бустером - ширнул С-лайт и любая вакцина, которую вкололи до этого, можно считать эффективной.
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