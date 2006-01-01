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Политика
Спутник лайт признали бустером
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danilov 02 Декабря 2021 в 11:48:06
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер для всех вакцин, сообщает РФПИ.

Прикольно. Признаем не вакциной, а бустером - ширнул С-лайт и любая вакцина, которую вкололи до этого, можно считать эффективной.
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