Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Декабря 2021 в 12:02:08
Лукашенко добавил, что «Борис Николаевич прежде всего требовал: надо взорвать все эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, а он на меня».
«Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы показательно взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальное сооружение. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, – зачем?»
«Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте», – заключил Лукашенко.
Комментарии, по рейтингу, по дате