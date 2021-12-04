Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Декабря 2021 в 22:13:21
"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали", - сказал он в показанном в субботу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Елбасы считает, что поворотной точкой, приведшей к присоединению Крыма к России, стал переворот в Киеве в 2014 году.
"Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", - заявил Назарбаев.
При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал.
"Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - указал первый президент республики.