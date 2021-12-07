Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур – на первом выступлении

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danilov 07 Декабря 2021 в 11:49:38
✔️ Франция - не вассал США, я выступаю за развитие отношений со всеми - с Соединенными Штатами, Китаем, Россией.
✔️ Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО.
✔️ В случае избрания я остановлю эти потоки мигрантов в первую же неделю моих полномочий. Мы сохраним право на убежище только для небольшой категории беженцев. Мы должны передать нашим детям Францию такой, какой мы ее получили сами.
✔️ Я хочу немедленно выслать иностранных преступников, чтобы они больше не обременяли французские тюрьмы. Я хочу лишить преступников, имеющих двойное гражданство, французского гражданства.
✔️ Я изменю миграционную политику, сократив число прибывающих в страну беженцев. Отменю право на воссоединение семей мигрантов и сокращу социальную помощь для мигрантов неевропейского происхождения.