Казахстан окажет Киргизии военно-техническую помощь для обеспечения безопасности в регионе

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danilov 08 Декабря 2021 в 15:33:46
Накануне он провел встречу с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым, который прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом. "По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении. Детали договоренностей не приводятся.
2 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже одобрил межправительственное соглашение с Киргизией об оказании ей безвозмездной военно-технической помощи - разовой передачи патронов, боеприпасов и специального оборудования. В соответствии с документом казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом со своей территории до населенного пункта Кой-Таш в Киргизии. При этом Киргизия не передает полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.
Кроме того, Мамин и Жапаров обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении. "Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $680 млн, что на 8,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 1,2% - девяти месяцев допандемийного 2019 года. Стороны намерены довести объем торговли до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг", - рассказали в пресс-службе.
По ее данным, министерства здравоохранения двух стран подписали план мер по развитию референс-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы. Профильные ведомства Казахстана и Киргизии также приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек", а также трех оптово-распределительных центров на киргизской территории.
В рамках визита Жапарова в Нур-Султан запланированы его встречи с Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, посещение Международного финансового центра "Астана", офиса цифрового правительства и других объектов.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13140615
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Цитата: bolatbol от 08.12.2021 11:32:41
Казахстан, как мощная региональная держава, решившая все свои экономические и оборонные проблемы, оказывает военно-техническую помощь соседним странам и уверенно смотрит в будущее.
Казахстан, как мощная региональная держава, решившая все свои экономические и оборонные проблемы, оказывает военно-техническую помощь соседним странам и уверенно смотрит в будущее.
Ну а почему нет, хоть пару копеек вставить то можно, ведь так многие делают, - выстрелит и будут новые герои истории.