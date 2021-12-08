Сауле Омарова отказалась от назначения на пост в минфине США

Templar 08.12.2021 в 17:47:25Сложно объяснить. Во втором классе читал рассказ "Честное слово". Там пацаны играли в войну, оставили одного на посту под честное слово, забыли про него и ушли домой ужинать и спать. Поздно вечером его всхлипывания в темноте услышал прохожий.- Ты чего так поздно здесь стоишь?- Я на посту, дал честное слово.- Так, я как старший командир снимаю тебя с поста и приказываю идти домой.- Есть, - ответил пацан и побежал домой.У нас тоже были такие пацанские понятия. Честь, гордость, взаимопомощь, дружба. В красных галстуках мы были будущие строители коммунизма. Все развалилось, но это не значит, что надо быть в первых рядах идеологических врагов. В условиях полной политической безграмотности народа лучше уйти в тень и жить своей жизнью. Но если появится честная коммунистическая партия, то включиться в парламентскую борьбу как агитатор и простой избиратель.