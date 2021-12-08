Сауле Омарова отказалась от назначения на пост в минфине США

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danilov 08 Декабря 2021 в 15:43:20
Кандидат на пост главы управления валютного контроля США (входит в состав американского минфина и следит за деятельностью национальных банков) Сауле Омарова больше не претендует на эту должность. Для отзыва своей кандидатуры уроженка Казахстана обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля», — сообщил американский президент.
В своем заявлении американский лидер отметил, что Омарова могла бы привнести бесценное понимание и перспективу в работу министерства финансов США. Байден подчеркнул, что Сауле выросла при советской власти до приезда в США, это, по его словам, означает, что она жила американской мечтой и смогла воплотить ее в жизнь, иммигрировав в Америку.
"Будучи убежденным защитником интересов потребителей и стойким защитником безопасности и устойчивости нашей финансовой системы, Сауле могла бы привнести бесценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа", - сказал он.
Байден также добавил, что с начала выдвижения кандидатуры Омарова подверглась многочисленным нападкам.
"К сожалению, с самого начала выдвижения кандидатуры Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки допустимого. Я благодарен председателю Брауну за то, что он предоставил ей справедливое слушание и возможность продемонстрировать свою квалификацию", - заключил Байден.
В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, он напомнил, что предложил кандидатуру Омаровой еще в сентябре.
Но ее выдвижение на пост не нашло поддержки в Сенате США. Перед вступлением в должность Омаровой необходимо было пройти слушания в Конгрессе. Сенаторы задавали ей разные вопросы, чтобы убедиться в том, что она соответствует посту, на который претендует. После этого должно было последовать голосование.
Но против ее назначения высказались члены как республиканской, так и демократической партий. Пять демократов заявили, что не будут поддерживать ее кандидатуру. По данным Axios, сенаторам не понравилось, что она выступила против их законопроекта о смягчении ограничений в отношении банков. В то же время издание утверждало, что демократы переживали из-за возможной радикальной политики Омаровой, которая придерживалась левых взглядов.
О том, что идеи уроженки СССР радикальны, говорили и республиканцы. Среди них — «национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги — это общественное, а не частное благо». Это, по-мнению республиканцев, соответствует социалистическим взглядам.
Республиканцы обвиняли Омарову в поддержке национализации банковского сектора и не соглашались с ее мнением о необходимости увеличения роли правительства в финансовой сфере. Помимо этого, они пытались уличить ее в приверженности идеям коммунизма.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 08.12.2021 11:31:51
Вообще не понимаю, почему нас это должно волновать? Американская гражданка не получила должность из-за протестов американских республиканцев... Кто это? да плевать...
Вообще не понимаю, почему нас это должно волновать? Американская гражданка не получила должность из-за протестов американских республиканцев... Кто это? да плевать...
Вот именно. Но когда ее выдвигали, здесь некоторые хаяли ее за клятвеотступничество, предательство коммунистических ценностей итд.
Ну так тогда не надо было ее хаять.
Цитата: bolatbol от 08.12.2021 11:21:27
Клятва не имеет сроков давности. Это раз. Радоваться нечему, будет она рулить или нет, ничего не изменится к лучшему. Это два.
Клятва не имеет сроков давности. Это раз. Радоваться нечему, будет она рулить или нет, ничего не изменится к лучшему. Это два.
Насчет клятвы, задал этот вопрос тогда, задам здесь еще раз:
Сколько правителей, сколько врачей итд отступились от данных ими клятв? Но от вас вылилась желчь именно от ее предательства совковских ценностей. Значит тут дело в другом.
В тот раз я дождался лишь слива. И в этот раз не удивлюсь, если это повторится.
Сложно объяснить. Во втором классе читал рассказ "Честное слово". Там пацаны играли в войну, оставили одного на посту под честное слово, забыли про него и ушли домой ужинать и спать. Поздно вечером его всхлипывания в темноте услышал прохожий.
- Ты чего так поздно здесь стоишь?
- Я на посту, дал честное слово.
- Так, я как старший командир снимаю тебя с поста и приказываю идти домой.
- Есть, - ответил пацан и побежал домой.
У нас тоже были такие пацанские понятия. Честь, гордость, взаимопомощь, дружба. В красных галстуках мы были будущие строители коммунизма. Все развалилось, но это не значит, что надо быть в первых рядах идеологических врагов. В условиях полной политической безграмотности народа лучше уйти в тень и жить своей жизнью. Но если появится честная коммунистическая партия, то включиться в парламентскую борьбу как агитатор и простой избиратель.
Вот именно. Но когда ее выдвигали, здесь некоторые хаяли ее за клятвеотступничество, предательство коммунистических ценностей итд.Мне кажется это был троллинг, во всяком случае я воспринял это несерьезно.
Цитата: bolatbol от 08.12.2021 15:17:15
Templar 08.12.2021 в 17:47:25
Сложно объяснить. Во втором классе читал рассказ "Честное слово". Там пацаны играли в войну, оставили одного на посту под честное слово, забыли про него и ушли домой ужинать и спать. Поздно вечером его всхлипывания в темноте услышал прохожий.
- Ты чего так поздно здесь стоишь?
- Я на посту, дал честное слово.
- Так, я как старший командир снимаю тебя с поста и приказываю идти домой.
- Есть, - ответил пацан и побежал домой.
У нас тоже были такие пацанские понятия. Честь, гордость, взаимопомощь, дружба. В красных галстуках мы были будущие строители коммунизма. Все развалилось, но это не значит, что надо быть в первых рядах идеологических врагов. В условиях полной политической безграмотности народа лучше уйти в тень и жить своей жизнью. Но если появится честная коммунистическая партия, то включиться в парламентскую борьбу как агитатор и простой избиратель.
Templar 08.12.2021 в 17:47:25
Сложно объяснить. Во втором классе читал рассказ "Честное слово". Там пацаны играли в войну, оставили одного на посту под честное слово, забыли про него и ушли домой ужинать и спать. Поздно вечером его всхлипывания в темноте услышал прохожий.
- Ты чего так поздно здесь стоишь?
- Я на посту, дал честное слово.
- Так, я как старший командир снимаю тебя с поста и приказываю идти домой.
- Есть, - ответил пацан и побежал домой.
У нас тоже были такие пацанские понятия. Честь, гордость, взаимопомощь, дружба. В красных галстуках мы были будущие строители коммунизма. Все развалилось, но это не значит, что надо быть в первых рядах идеологических врагов. В условиях полной политической безграмотности народа лучше уйти в тень и жить своей жизнью. Но если появится честная коммунистическая партия, то включиться в парламентскую борьбу как агитатор и простой избиратель.
Да мысли у вас конечно фантасик. Где вы видели честных коммуняк? В каком раю? Назовите хоть одного, честного коммуняку? Разве сто мал? Да и на него компромат можно найти, копая, как он колоски с поля воровал.
Да ладно, среди коммунистов было очень много порядочных честных людей. На любого человека можно найти что-то. Любой человек может ошибиться, но огульно утверждать "Где вы видели честных коммуняк? В каком раю? Назовите хоть одного, честного коммуняку?" по крайней мере некорректно и не тактично. Вы не правы однозначно. Я уверен, что в СССР порядочных людей было гораздо больше, чем сейчас. Генерал Карбышев - коммунист причем вступил в партию в возрасте 59 лет, палитрук Клочков был и пионером, и комсомольцем, и коммунистом... Только не нужно тут демагогию разводить, мол всех принуждали. Были среди коммунистов и сволочи откровенные, но что типа все такие - не пойму вас в детстве коммунист ремнем выпорол незаслуженно ?