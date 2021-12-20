Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава

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danilov 20 Декабря 2021 в 10:32:48
"Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 20.12.2021 в 11:17:00 # 787851
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
- Что будем делать?
- Давайте поменяем третью свечу с первой местами, - предложил Касым.
- Почему третью, а не четвертую?
- Я так делал на своей, помогло.
- Меняйте, я поехал на обед.
Прошел день. Машина не заводилась. Шеф собрал работников СТО и начал совещание.
- Что будем делать?
- Давайте поменяем четвертую свечу с первой местами, - предложил Жомарт.
- Почему четвертую, а не вторую?
- Четвертая дальше.
- Меняйте, я поехал на обед.
Прошел день. Машина не заводилась. Шеф собрал работников СТО и начал совещание.
- Все, я понял, ремонт это не наше. Я сдам СТО в аренду Джону и поеду на Канары.
- А мы?
- А вы возьмите в кредит 2 коровы и богатейте.
Прошло много лет. Касым и Жомарт штукатуря забор Джона увидели шефа, подметающего его двор.
- Шеф, вы же уехали на Канары?
- Да на аренду разве проживешь? Продал СТО, а когда деньги кончились хозяин взял меня на работу. А как же ваши 2 коровы?
- Пасли, косили траву, убирали навоз, доили, откармливали бычков, потом сдавали в счет кредита молоко, мясо, шкуры, платили налоги, пени, штрафы и остались без земли, жилья и еды. Но спасибо Джону, взял на работу.
Цитата: NBE от 20.12.2021 09:34:21
Намечается большой распил в здравоохранении, строительство больниц по всему Казахстану, недавно была статья на титусе. Поэтому его меняют своим человеком, да и пандемия заканчивается. Насчет его работы, он делал всё что мог, и делал довольно неплохо, намного лучше своих прежних коллег. Хорошо его уволили по собственному, по доброму, а ведь могли повесить все грехи системы и посадить надолго.
Намечается большой распил в здравоохранении, строительство больниц по всему Казахстану, недавно была статья на титусе. Поэтому его меняют своим человеком, да и пандемия заканчивается. Насчет его работы, он делал всё что мог, и делал довольно неплохо, намного лучше своих прежних коллег. Хорошо его уволили по собственному, по доброму, а ведь могли повесить все грехи системы и посадить надолго.
Так из-за строек этих и уволили наверно.