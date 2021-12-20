Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава

Намечается большой распил в здравоохранении, строительство больниц по всему Казахстану, недавно была статья на титусе. Поэтому его меняют своим человеком, да и пандемия заканчивается. Насчет его работы, он делал всё что мог, и делал довольно неплохо, намного лучше своих прежних коллег. Хорошо его уволили по собственному, по доброму, а ведь могли повесить все грехи системы и посадить надолго.