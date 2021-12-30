Министр энергетики о строительстве АЭС в Казахстане: «Что нам остается? У нас вариантов-то и нет»

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danilov 30 Декабря 2021 в 10:45:42
Quote:
— Я не хочу здесь заниматься… это политический вопрос. Я рассуждаю как министр энергетики. Я уже сказал, что по балансу мы видим, что нам необходимо строительство станции. У нас будет выбор: хотим ли сидеть без света в темноте или принимаем соответственно какое-то решение. Это всё надо рассматривать в такой плоскости. Наши станции — это в основном угольные, которые обеспечивают генерацию, — построены 40–50 лет назад. Вечно они работать не будут. Жизненные реалии таковы, что угольная генерация, угольные технологии уходят в никуда, это уже история. Что нам остается? У нас вариантов-то и нет, — сказал Мирзагалиев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.12.2021 в 11:53:51 # 788197
alpha_portal 30.12.2021 в 12:23:24 # 788200
Цитата: Nafis от 30.12.2021 06:04:07
Надо было громко об этом говорить пять лет назад. А не дожидаться когда припрёт.
Надо было громко об этом говорить пять лет назад. А не дожидаться когда припрёт.
Были бы мозги, было бы о чем говорить. Раз такая ситуация сложилась - под суд его и в отставку. И это единственно верное решение. Здесь нет никакой стратегии. Безответственность и безолаберность на лицо. Дождались пока все начнет разваливаться и рассыпаться, теперь народ запугивают темными и холодными вечерами.
Но это не соизмеримо с тем что нам придется сидеть на ядерной бомбе по сути. Балхаш будет уничтожен деятельностью АЭС. Нагрузка на сети в пиковые часы - это вся наша проблема. Я думаю не все еще криптофермы подчистили с Казахстана.
А как же ГЭС? Собрались же модернизировать и строить мощности на 500 мегаватт, а куда потом девать столько энергии не в пиковые часы? А мир не признал АЭС чистой энергетикой и она не будет таковой никогда, а как теперь с этим? И какой валюте будут привязаны все те проекты которые наметили продажные министры? Ведь кроме как в лоббировании интересов - здесь нет ничего. Что за министр, который говорит - выхода больше нет! В шею его гнать с этого поста!!! В шею!!! Это чистой воды лобби! Слов нет одни эмоции. И пипл хавает
Источник: https://primeminister.kz/ru/government/composition/mirzagaliev
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Какого хера он там делает, пацан без профильной специальности. Хотя и так сойдет