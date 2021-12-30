Министр энергетики о строительстве АЭС в Казахстане: «Что нам остается? У нас вариантов-то и нет»

— Я не хочу здесь заниматься… это политический вопрос. Я рассуждаю как министр энергетики. Я уже сказал, что по балансу мы видим, что нам необходимо строительство станции. У нас будет выбор: хотим ли сидеть без света в темноте или принимаем соответственно какое-то решение. Это всё надо рассматривать в такой плоскости. Наши станции — это в основном угольные, которые обеспечивают генерацию, — построены 40–50 лет назад. Вечно они работать не будут. Жизненные реалии таковы, что угольная генерация, угольные технологии уходят в никуда, это уже история. Что нам остается? У нас вариантов-то и нет, — сказал Мирзагалиев.