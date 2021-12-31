Разговор Путина и Байдена – что обсудили по телефону главы двух держав

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danilov 31 Декабря 2021 в 14:53:29
Телефонный разговор начался в 23:35 мск и продлился 50 минут. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.
По итогам беседы двух лидеров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в телефонном разговоре президент США несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом пишет ТАСС.
Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире.
По его словам, «Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре».
Как отметил помощник российского президента, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.
Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора: президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. (...) (Владимир Путин. - Прим. ред.) заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры.
Как подчеркнул помощник президента РФ, глава российского государства в телефонном разговоре изложил своему коллеге основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности.
(Путин. - Прим. ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам. Но главное – нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно.
Дипломат рассказал, что Путин обозначил Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у ее границ.
Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации –достаточно сложной – будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ.
По словам представителя Кремля, Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».
В свою очередь Байден, как отметил помощник президента РФ, упомянул в беседе, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.
Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще.
По словам представителя Кремля, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе».
Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре (президентов РФ и США. - Прим. ред.) 7 декабря, и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений.
Он отметил, что «это очень серьезное дело». При этом, как подчеркнул дипломат, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют».
Также журналисты уточнили, что имеется в виду, когда говорится о якобы возможном «разрыве связей с Западом».
(Это. - Прим. ред.) ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям. (...) Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем, и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и (чем. - Прим. ред.) довольны.
Как сообщается на сайте kremlin.ru, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.
Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами – членами Организации Североатлантического договора.
Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности.
Также сообщается, что выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам.
Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.
Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов.
В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом, как отметили в пресс-службе российского президента, разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.12.2021 в 15:37:23 # 788247
Цитата: Walter от 31.12.2021 09:08:10
Пошел торг. что может выторговать расея в этом лучшем случае, только не остановки проекта С-Поток 2. И не введение санкций против родственников чиновников. Которые живут в стране дядюшки Жаке. А будет ли Украина в нато, будет по любому.
Пошел торг. что может выторговать расея в этом лучшем случае, только не остановки проекта С-Поток 2. И не введение санкций против родственников чиновников. Которые живут в стране дядюшки Жаке. А будет ли Украина в нато, будет по любому.
лет через цать
Цитата: Walter от 31.12.2021 09:08:10
А будет ли Украина в нато, будет по любому.
А будет ли Украина в нато, будет по любому.
Обязательно будет. Те ее части, которые отойдут Польше, Венгрии и Румынии.
Цитата: lado от 31.12.2021 11:42:38Из ООН что ли? )))
Бункерный дед специально создает напряженность. Выкинули из всех приличных мировых организаций, на парад никто не приезжает - вот и создает напряженность, чтобы ему звонили, типа он очень важный дед
Бункерный дед специально создает напряженность. Выкинули из всех приличных мировых организаций, на парад никто не приезжает - вот и создает напряженность, чтобы ему звонили, типа он очень важный дед
Quote:
Лидеров иностранных государств на парад Победы 9 мая приглашать не планируется, так как год не юбилейный, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 7 апреля.
А согласно напряженность создает чтобы лишить украинских вояк соблазна решить ситуацию не дипломатическим (согласно минским соглашениям), а военным путем...