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Политика
Токаев обратился к демонстрантам
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danilov 04 Января 2022 в 22:22:28


PS У демонстрантов интернет отключен
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 04.01.2022 в 22:55:19   # 788459
Вангую отставку акимов з.областей
Тугжанова акимом
Смена пм

Миру - Мир
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  alpha_portal 05.01.2022 в 00:34:42   # 788464
Мобильный интернет вырубили. Домашний интернет работает только через впн. Дожились. Вот она власть. Заткнуть людям глотки и посадить всех кого только можно. Остальных обладить данью и налогом. Фееричная политика.
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