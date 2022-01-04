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Токаев обратился к демонстрантам
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danilov 04 Января 2022 в 22:22:28
PS У демонстрантов интернет отключен
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Vrangel
04.01.2022 в 22:55:19
# 788459
Вангую отставку акимов з.областей
Тугжанова акимом
Смена пм
Миру - Мир
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alpha_portal
05.01.2022 в 00:34:42
# 788464
Мобильный интернет вырубили. Домашний интернет работает только через впн. Дожились. Вот она власть. Заткнуть людям глотки и посадить всех кого только можно. Остальных обладить данью и налогом. Фееричная политика.
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