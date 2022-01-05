Обращение Токаева

danilov 05 Января 2022 в 00:54:17
Заблокировались со всех сторон, народ в упор не слышат. Это печальная ошибка. Надо слушать и слышать людей, откройте доступ для предложений. Аргументируйте свои решения адекватными и фактическими данными. Тогда будет все нормально. Народ в отчаянии, что бесполезно говорить. Тенденция идет к тому что на людей упало слишком много финансовой нагрузки со стороны государства. начните диалог в конце концов с людьми. Если есть в правительстве кому еще говорить. Люди в большинстве думают что в правительстве сидят одни бездари и бездельники лоббирующие интересы алигархов. Вот и все. Вы сами довели до этого. Давайте теперь собирайтесь. Толку то. Закопались по самые не хочу.