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Политика
Токаев принял отставку правительства
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danilov 05 Января 2022 в 07:44:11


Государственным секретарем РК назначен Ерлан Карин, экс-помощник Президента РК
Крымбек Кушербаев освобожден от занимаемой должности.

Первым заместителем КНБ РК назначен Мурат Нуртлеу, экс-заместитель руководителя Администрации Президента РК.

Токаев поблагодарил экс-премьера



Токаев сегодня поручил:

1. Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;

2. Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;

3. Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;

4. Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

5. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

6. Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Президент назвал виновных за допущение протестного движения из-за газа

"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "КазМунайГаз" и "QazaqGaz"", - сказал глава государства.

Токаев поручил перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Этот вопрос тоже поднимался протестующими в Мангистауской области.

"Поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент поручил ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. 
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 05.01.2022 в 10:22:36   # 788480
Посмотрим теперь, какой толк от этого всего будет. Правительство еще в прошлом году надо было распустить, когда просрали пандемию и не справились с поставленными задачами.
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  Пастафариан 05.01.2022 в 10:26:42   # 788481
Понятно, все накопилась, цены, ковид, мировой кризис, по каспии голд тоже туда, газ и т.д. НО надо договариваться, страна у нас одна, наша.
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  Manitu 05.01.2022 в 10:37:31   # 788482
Цитата: Пастафариан от 05.01.2022 04:26:42
Понятно, все накопилась, цены, ковид, мировой кризис, по каспии голд тоже туда, газ и т.д. НО надо договариваться, страна у нас одна, наша.
к сожалению наши правители настолько от нас далеки, что договариваться соглашаются только когда жареным пахнет.
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  Ара горный 05.01.2022 в 10:53:26   # 788487
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  Skype 05.01.2022 в 14:28:25   # 788511
Готовились видать и давно, угадали четко по региону. Пиндосы профи в этих делах
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