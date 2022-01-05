Токаев принял отставку правительства

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danilov 05 Января 2022 в 07:44:11
Государственным секретарем РК назначен Ерлан Карин, экс-помощник Президента РК
Крымбек Кушербаев освобожден от занимаемой должности.
Первым заместителем КНБ РК назначен Мурат Нуртлеу, экс-заместитель руководителя Администрации Президента РК.
Токаев поблагодарил экс-премьера
Токаев сегодня поручил:
1. Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
2. Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
3. Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
4. Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
5. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
6. Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Президент назвал виновных за допущение протестного движения из-за газа
"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "КазМунайГаз" и "QazaqGaz"", - сказал глава государства.
Токаев поручил перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Этот вопрос тоже поднимался протестующими в Мангистауской области.
"Поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Президент поручил ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.01.2022 в 10:22:36 # 788480
Пастафариан 05.01.2022 в 10:26:42 # 788481
Цитата: Пастафариан от 05.01.2022 04:26:42к сожалению наши правители настолько от нас далеки, что договариваться соглашаются только когда жареным пахнет.
Понятно, все накопилась, цены, ковид, мировой кризис, по каспии голд тоже туда, газ и т.д. НО надо договариваться, страна у нас одна, наша.
Понятно, все накопилась, цены, ковид, мировой кризис, по каспии голд тоже туда, газ и т.д. НО надо договариваться, страна у нас одна, наша.
Ара горный 05.01.2022 в 10:53:26 # 788487