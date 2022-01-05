

Пятого января состоялось первое пленарное заседание Мажилиса в новом году.



Как сообщает Vласть, спикер палаты Нурлан Нигматулин ни слова не сказал о происходящем в стране.



Под конец заседания депутат Бахытбек Смагул от имени всех депутатов направил запрос на имя и. о. премьер-министра Алихана Смаилова по поводу цен на газ. После заседания журналисты поговорили с депутатами о протестах, которые уже несколько дней проходят по всей стране, однако далеко не все мажилисмены были настроены на диалог.



Публикуем некоторые цитаты депутатов.



▪️Депутат от фракции партии Nur Otan Бахытбек Смагул: «Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене, Актау. Оперативная реакция и личный контроль президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимоприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранить спокойствие и стабильность в обществе. И, как отметил глава государства, проявить ответственность».



▪️Депутат от фракции Nur Otan Айгуль Нуркина: «Конкретно я себя не считаю ответственной за то, что происходит в Казахстане. В Казахстане, да, очень неприятная ситуация, мы все сопереживаем».



Отвечая на вопрос, не считает ли она, что и депутаты в том числе провалили разъяснительную работу с населением, ведь они выезжают на встречи в регионы, она заявила, что повышение цен на газ для нее лично стала открытием.



«Я тоже, как и все услышала, что повышение такое произошло. То есть с нами тоже это не обсуждалось», — сказала Нуркина.



▪️Депутат от партии Nur Otan Екатерина Смышляева отказалась отвечать на вопросы журналистов касательно отставки правительства: «Мы комментируем конкретную ситуацию. Был депутатский запрос (по цене на газ). Вы внимательно смотрели заседание? Мы комментируем конкретную ситуацию. (А отставку правительства) не комментируем».



▪️Лидер фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев напомнил, что еще 10 ноября депутаты направляли запрос правительству «о неадекватном повышении цен на сжиженный газ, дизель и в целом на ГСМ» и просили кабинет министров разобраться с ситуацией:



«Ответ правительства был о том, что ситуация под контролем. И как она “под контролем”, мы это сегодня видим. После того, как эти события начались, немедленно главой государства была создана правительственная комиссия, которую направили в Мангистауский регион. И там она работает.



Сейчас, чтобы выносить какие-то суждения, нужно получить полную информацию о том, что произошло, какие меры принимаются, причины. Сегодня дискуссия вышла за рамки этого одного вопроса. Проблема, безусловно, не в газе, но толчком послужил газ. Чтобы рассуждать дальше, нам нужна более полная информация о том, что произошло».



▪️Депутат от фракции «Народные коммунисты» Ирина Смирнова напомнила, что еще в январе 2021 года депутаты говорили о неприемлемости сформированного кабинета министров. И именно коммунисты выступали против предложенных кандидатур:



«Еще в прошлом году мы говорили, что состав правительства, который предлагался в январе прошлого года после выборов, неприемлем. Мы предлагали кандидатуры премьер-министра и министров. Наш народ талантлив, образован, и среди народа есть достойные люди, которые могли бы работать и министрами, и акимами, и так далее. Тасовать одну и ту же колоду абсолютно ни к чему.



Мы предлагали на должность премьер-министра нашего депутата Айбека Паяева, он очень грамотный, принципиальный, и считаем, что он справится. А те люди, которые за эти годы не справились со многими вопросами, пусть они уже уходят и освободят место для других. Тем, кто смогут».



Депутат также высказалась по поводу отсутствия связи во многих регионах страны, подчеркнув, что «это плохо».