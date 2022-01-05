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Политика
Заседание Мажилиса
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danilov 05 Января 2022 в 10:51:49


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 05.01.2022 в 11:28:10   # 788490
Это всегда так проходят заседания?
Я конечно извиняюсь про вопрос об аттестации педагогов - этот вопрос же висит давно. И ничего не меняется. Вот она задала вопросы нужные, а когда решат то? Где ответчик и какие сроки решения проблемы?
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  troll 05.01.2022 в 11:39:23   # 788493
всё ради бла-бла-блага народа...
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  Skype 05.01.2022 в 14:25:57   # 788510
Та что поумнее нету никого, или эти спецотбор проходят
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