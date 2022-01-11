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Политика
Алихана Смаилова президент предложил новым премьер-министром
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danilov 11 Января 2022 в 11:08:18
Нурлан Нигматуллин дал возможность проголосовать депутатам за Алихана Смаилова.
Алихан Смайлов был первым заместителем экс-премьер-министра Аскара Мамина.

Депутаты мажилиса приступили к обсуждению кандидатуры, у депутатов не было вопросов к Смаилову.

Выдвигая Смаилова на пост премьер-министра, Токаев сказал, что он – опытный специалист, который имеет многолетний опыт.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев:

Когда депутаты шестого созыва в этом же зале поднимали вопрос усиления ответственности чиновников за неэффективное использование бюджета Алихан Асханович, будучи министром финансов, поддержал требование депутатов, вопреки возражениям тогдашнего премьер-министра.

«Я надеюсь, что он с достоинством справится с поставленной перед ним задачей», - сказал президент.

Токаев пожелал Смаилову плодотворной работы на новой должности.

Смаилов пообещал, что правительство услышит все просьбы и требования казахстанцев.



Что известно о новом премьер-министре Казахстана

Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - КИМЭП, ему присуждена степень магистра государственного управления.

Отметим, что в разные годы Алихан Смаилов был помощником Главы государства.

До этого он на протяжении пяти лет, с 2009 по 2014 год, был председателем Агентства РК по статистике.

За свою карьеру он дважды назначался заместителем министра финансов Казахстана.

До отставки правительства в 2019 году он занимал должность министра финансов.

В феврале 2019 года Мажилис согласовал кандидатуру Алихана Смаилова в должности первого заместителя премьер-министра - министра финансов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 11.01.2022 в 13:33:46   # 788604
На этом месте очень хотелось бы видеть человека из вне нынешнего окружения, а именно Маргулана.
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  Skype 11.01.2022 в 14:49:40   # 788611
Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика".

Ну хоть один с башкой дружит, я думал опять гинеколога назначат
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  lado 11.01.2022 в 15:23:29   # 788614
Админ, почини сайт, он ругается и говорит, что сертификат истек 11 дней назад
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  troll 11.01.2022 в 16:07:15   # 788616
хоть дворника поставьте, результат будет тот же...
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