Алихана Смаилова президент предложил новым премьер-министром

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danilov 11 Января 2022 в 11:08:18
Алихан Смайлов был первым заместителем экс-премьер-министра Аскара Мамина.
Депутаты мажилиса приступили к обсуждению кандидатуры, у депутатов не было вопросов к Смаилову.
Выдвигая Смаилова на пост премьер-министра, Токаев сказал, что он – опытный специалист, который имеет многолетний опыт.
Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев:
Когда депутаты шестого созыва в этом же зале поднимали вопрос усиления ответственности чиновников за неэффективное использование бюджета Алихан Асханович, будучи министром финансов, поддержал требование депутатов, вопреки возражениям тогдашнего премьер-министра.
«Я надеюсь, что он с достоинством справится с поставленной перед ним задачей», - сказал президент.
Токаев пожелал Смаилову плодотворной работы на новой должности.
Смаилов пообещал, что правительство услышит все просьбы и требования казахстанцев.
Что известно о новом премьер-министре Казахстана
Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - КИМЭП, ему присуждена степень магистра государственного управления.
Отметим, что в разные годы Алихан Смаилов был помощником Главы государства.
До этого он на протяжении пяти лет, с 2009 по 2014 год, был председателем Агентства РК по статистике.
За свою карьеру он дважды назначался заместителем министра финансов Казахстана.
До отставки правительства в 2019 году он занимал должность министра финансов.
В феврале 2019 года Мажилис согласовал кандидатуру Алихана Смаилова в должности первого заместителя премьер-министра - министра финансов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну хоть один с башкой дружит, я думал опять гинеколога назначат