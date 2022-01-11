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Политика
О составе Правительства Республики Казахстан
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danilov 11 Января 2022 в 18:20:04
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить:
Скляра Романа Васильевича – Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. (Токаев)

Сохранили посты:

- Ералы Тугжанов (вице-премьер), Мухтар Тлеуберди (вице-премьер – министр иностранных дел)

- Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции, но добавился пост вице-премьера)

- Галымжан Койшыбаев (руководитель канцелярии кабмина), Мурат Бектанов (министр обороны)

- Ерлан Тургумбаев (министр внутренних дел)

- Ербол Карашукеев (министр сельского хозяйства)

- Асхат Аймагамбетов (министр образования и науки)

- Серик Шапкенов (министр труда и социальной защиты населения)

- Ерулан Жамаубаев (министр финансов)

- Юрий Ильин (министр по чрезвычайным ситуациям)

- Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности)

- Сериккали Брекешев (министр экологии, геологии и природных ресурсов)

Из изменений в составе правительства:

Роман Скляр стал первым вице-премьером

Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития

Канат Мусин стал министром юстиции

Ажар Гиният стала министром здравоохранения

Каирбек Ускенбаев стал министром индустрии и инфраструктурного развития

Даурен Абаев стал министром культуры и спорта

Алибек Куантыров стал министром национальной экономики

Болат Акчулаков стал министром энергетики

Примечательно, что все указанные лица, кроме Каната Мусина, ранее работали в правительстве на других постах (вице-премьера, министров и вице-министров)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 11.01.2022 в 19:05:50   # 788627
в стране потерявшей независимость уже не имеет значение, кто какой займет пост. коллаборационисты...
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