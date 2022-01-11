О составе Правительства Республики Казахстан

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danilov 11 Января 2022 в 18:20:04
1. Назначить:
Скляра Романа Васильевича – Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. (Токаев)
Сохранили посты:
- Ералы Тугжанов (вице-премьер), Мухтар Тлеуберди (вице-премьер – министр иностранных дел)
- Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции, но добавился пост вице-премьера)
- Галымжан Койшыбаев (руководитель канцелярии кабмина), Мурат Бектанов (министр обороны)
- Ерлан Тургумбаев (министр внутренних дел)
- Ербол Карашукеев (министр сельского хозяйства)
- Асхат Аймагамбетов (министр образования и науки)
- Серик Шапкенов (министр труда и социальной защиты населения)
- Ерулан Жамаубаев (министр финансов)
- Юрий Ильин (министр по чрезвычайным ситуациям)
- Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности)
- Сериккали Брекешев (министр экологии, геологии и природных ресурсов)
Из изменений в составе правительства:
Роман Скляр стал первым вице-премьером
Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития
Канат Мусин стал министром юстиции
Ажар Гиният стала министром здравоохранения
Каирбек Ускенбаев стал министром индустрии и инфраструктурного развития
Даурен Абаев стал министром культуры и спорта
Алибек Куантыров стал министром национальной экономики
Болат Акчулаков стал министром энергетики
Примечательно, что все указанные лица, кроме Каната Мусина, ранее работали в правительстве на других постах (вице-премьера, министров и вице-министров)