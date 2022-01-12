Отозван позволявший ОАЭ приватизировать две ГЭС документ

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danilov 12 Января 2022 в 23:42:36
«Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации совместной декларации правительства Республики Казахстан и правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года №772», - говорится в представленном в среду постановлении правительства от 10 января.
В числе положений документа было намерение кабмина Казахстана «осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов».
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.01.2022 в 01:14:05 # 788755
Quote:
И строительстве АЭС отменить!
По-идее да, но если не можернизировать существующие гэс и не построить мощностей еще на 500 мегаватт, то будет худо. Раз они отозвали документ, это уже шаг. По идее, если оставить условия 15% прибыли для инвестора - инвесторы и без оаэ появятся с сохранением гос собственности. Причем прибыль необходимо оставить в нац валюте.
alpha_portal 13.01.2022 в 01:40:03 # 788757
Цитата: Walter от 12.01.2022 19:14:11
очконули и передумали
очконули и передумали
Да не кто-то же улетел в дубаи
Об этом очень бурно обсуждали и говорили, как и о аэс. Но от аэс тяжело будет отказаться. Хотя с такой вот обстановкой, я бы не рискнул здесь строить аэс. Как Узбеки не побоялись не знаю.