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Политика
Отозван позволявший ОАЭ приватизировать две ГЭС документ
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danilov 12 Января 2022 в 23:42:36
Правительство отозвало из мажилиса документ, закладывавший основы для дальнейшей приватизации инвесторами из ОАЭ двух казахстанских гидроэлектростанций (ГЭС).
«Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации совместной декларации правительства Республики Казахстан и правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года №772», - говорится в представленном в среду постановлении правительства от 10 января.
В числе положений документа было намерение кабмина Казахстана «осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов».
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  Dragon 13.01.2022 в 00:20:59   # 788747
И строительстве АЭС отменить!
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  alpha_portal 13.01.2022 в 01:14:05   # 788755
неужели.
Quote:
И строительстве АЭС отменить!

По-идее да, но если не можернизировать существующие гэс и не построить мощностей еще на 500 мегаватт, то будет худо. Раз они отозвали документ, это уже шаг. По идее, если оставить условия 15% прибыли для инвестора - инвесторы и без оаэ появятся с сохранением гос собственности. Причем прибыль необходимо оставить в нац валюте.
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  Walter 13.01.2022 в 01:14:11   # 788756
очконули и передумали
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  alpha_portal 13.01.2022 в 01:40:03   # 788757
Цитата: Walter от 12.01.2022 19:14:11
очконули и передумали

Да не кто-то же улетел в дубаи
Об этом очень бурно обсуждали и говорили, как и о аэс. Но от аэс тяжело будет отказаться. Хотя с такой вот обстановкой, я бы не рискнул здесь строить аэс. Как Узбеки не побоялись не знаю.
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