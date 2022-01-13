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Политика
Алия Назарбаева разместила пост в соцсети
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danilov 13 Января 2022 в 16:21:33
Отметим, что сегодня она впервые после массовых беспорядков в стране написала пост на своей странице в соцсети.
«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала Алия Назарбаева.

Согласно функции «Информация об аккаунте», местоположением дочери первого президента Казахстана значатся Объединенные Арабские Эмираты.



https://24.kg/obschestvo/220386_mladshaya_doch_elbasyi_aliya_nazarbaeva_razmestila_post_vsotsseti_nahodyas_voae/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.01.2022 в 19:14:50   # 788820
Через несколько часов, доброжелатели наверно одолели её словами "благодарности" а затем она и вовсе закрыла аккаунт. Я её лично найти после этого не смог. Как буд то удалила аккаунт.
Хорошо так же админ авиасейлс отметился скинув неоднозначную картинку с троллингом.
Ох уж эти ОАЭ. И контракты якобы под них хорошо пропихивали и семья там много времени проводит. Хороший такой офшор.
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  старик 13.01.2022 в 20:12:24   # 788827
Quote:
Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас
Блин, ну врет же!
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  KAN13 13.01.2022 в 23:26:57   # 788843
Цитата: старик от 13.01.2022 14:12:24
Quote:
Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас
Блин, ну врет же!


Не врёт , играится . Тактика такая .
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