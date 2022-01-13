Алия Назарбаева разместила пост в соцсети

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danilov 13 Января 2022 в 16:21:33
«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала Алия Назарбаева.
Согласно функции «Информация об аккаунте», местоположением дочери первого президента Казахстана значатся Объединенные Арабские Эмираты.
https://24.kg/obschestvo/220386_mladshaya_doch_elbasyi_aliya_nazarbaeva_razmestila_post_vsotsseti_nahodyas_voae/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.01.2022 в 19:14:50 # 788820
Хорошо так же админ авиасейлс отметился скинув неоднозначную картинку с троллингом.
Ох уж эти ОАЭ. И контракты якобы под них хорошо пропихивали и семья там много времени проводит. Хороший такой офшор.
Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от васБлин, ну врет же!
Цитата: старик от 13.01.2022 14:12:24
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Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от васБлин, ну врет же!
Не врёт , играится . Тактика такая .