 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
А. Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Января 2022 в 16:39:13
Постановлением Правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК. Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.

https://24.kz/ru/news/policy/item/521500-a-danilov-naznachen-vitse-ministrom-informatsii-i-obshchestvennogo-razvitiya-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 13.01.2022 в 16:45:02   # 788803
Quote:
А. Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Что знакомая фамилия. Где же я ее слышал ???
поощрить (3) | покарать
  lado 13.01.2022 в 16:49:45   # 788805
С админа титуса до вице-министра
поощрить (2) | покарать
  Dragon 13.01.2022 в 17:07:23   # 788809
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
поощрить | покарать (1)
  старик 13.01.2022 в 17:09:31   # 788810
Quote:
С админа титуса до вице-министра
А что ,правда это наш Данилов ?
поощрить | покарать
  GoodZone 13.01.2022 в 17:35:07   # 788812
30 лет человеку, не рано в вице-министры его? Да и опыта гос.службы у него нет. Странное назначение.
поощрить | покарать
  Templar 13.01.2022 в 18:04:32   # 788813
Цитата: Dragon от 13.01.2022 11:07:23
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту

Миссклик, сорри.
поощрить | покарать
  Dragon 13.01.2022 в 19:03:49   # 788816
Цитата: Templar от 13.01.2022 12:04:32
Цитата: Dragon от 13.01.2022 11:07:23
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту

Миссклик, сорри.


Не радею за это, как некоторые
поощрить | покарать
  Manitu 13.01.2022 в 19:49:43   # 788822
Меня тоже удивило, что человек с подобной фамилией получил высокую должностъ.
поощрить | покарать
  lado 13.01.2022 в 20:03:00   # 788825
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31
Quote:
С админа титуса до вице-министра
А что ,правда это наш Данилов ?

да не, рофлю сижу просто)
поощрить | покарать
  Васяй 13.01.2022 в 23:45:30   # 788846
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31
Quote:
С админа титуса до вице-министра
А что ,правда это наш Данилов ?
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31
Quote:
С админа титуса до вице-министра
А что ,правда это наш Данилов ?
Да наш,наш,трах тибидох !
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь