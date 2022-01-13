А. Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК

А. Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РКЧто знакомая фамилия. Где же я ее слышал ???
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danilov 13 Января 2022 в 16:39:13
Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК. Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.
Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.
https://24.kz/ru/news/policy/item/521500-a-danilov-naznachen-vitse-ministrom-informatsii-i-obshchestvennogo-razvitiya-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
С админа титуса до вице-министраА что ,правда это наш Данилов ?
Цитата: Dragon от 13.01.2022 11:07:23
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
Миссклик, сорри.
Цитата: Templar от 13.01.2022 12:04:32
Миссклик, сорри.
Цитата: Dragon от 13.01.2022 11:07:23
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
У Админа другие инициалы. Данилов А.П.
Так что не брат и не сват этот вице-министр этому сайту
Миссклик, сорри.
Не радею за это, как некоторые
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31
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С админа титуса до вице-министраА что ,правда это наш Данилов ?
да не, рофлю сижу просто)
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31
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С админа титуса до вице-министраА что ,правда это наш Данилов ?
Цитата: старик от 13.01.2022 11:09:31Да наш,наш,трах тибидох !
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Quote:
С админа титуса до вице-министраА что ,правда это наш Данилов ?