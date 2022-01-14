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Политика
Самат Абиш в отпуске
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danilov 14 Января 2022 в 09:05:07
Эту информацию разместили на официальном портале КНБ.

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК.

В настоящее время он находится в ежегодном отпуске", – говорится в сообщении.

PS
«C 13 января он находится в ежегодном отпуске», - уточнили на сайте КНБ в пятницу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 14.01.2022 в 09:45:44   # 788874
Зашибись, че, в стране творится такое, а чувак спокойно в отпуске... И ладно бы был электрик какой-то, так ведь нет, первый зампред КНБ РК!
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  GoodZone 14.01.2022 в 09:52:52   # 788876
Цитата: Lokki от 14.01.2022 03:45:44
Зашибись, че, в стране творится такое, а чувак спокойно в отпуске... И ладно бы был электрик какой-то, так ведь нет, первый зампред КНБ РК!

Вы сами ответили на свой вопрос - от него толку стране как от простого электрика . Простите меня электрики, от вас гораздо больше пользы стране, чем от него...
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  bolatbol 14.01.2022 в 09:57:22   # 788877
Фельдмаршала Паулюса, командовавшего армией на сталинградском фронте, отпустили домой после сдачи в плен и выдачи всей секретной информации.
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  ГОРЫНЫЧ 14.01.2022 в 11:00:29   # 788879
GoodZone 14.01.2022 в 09:52:52 # 788876
Quote:
Простите меня электрики, от вас гораздо больше пользы стране, чем от него...


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  Ара горный 14.01.2022 в 12:12:24   # 788887
Цитата: bolatbol от 14.01.2022 03:57:22
Фельдмаршала Паулюса, командовавшего армией на сталинградском фронте, отпустили домой после сдачи в плен и выдачи всей секретной информации.


Ага, а еще напоили какао с зефирками и укрыли пледом.
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