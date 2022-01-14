Самат Абиш в отпуске

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danilov 14 Января 2022 в 09:05:07
"В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК.
В настоящее время он находится в ежегодном отпуске", – говорится в сообщении.
PS
«C 13 января он находится в ежегодном отпуске», - уточнили на сайте КНБ в пятницу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 14.01.2022 03:45:44
Зашибись, че, в стране творится такое, а чувак спокойно в отпуске... И ладно бы был электрик какой-то, так ведь нет, первый зампред КНБ РК!
Зашибись, че, в стране творится такое, а чувак спокойно в отпуске... И ладно бы был электрик какой-то, так ведь нет, первый зампред КНБ РК!
Вы сами ответили на свой вопрос - от него толку стране как от простого электрика . Простите меня электрики, от вас гораздо больше пользы стране, чем от него...
Quote:
Простите меня электрики, от вас гораздо больше пользы стране, чем от него...
Ара горный 14.01.2022 в 12:12:24 # 788887
Цитата: bolatbol от 14.01.2022 03:57:22
Фельдмаршала Паулюса, командовавшего армией на сталинградском фронте, отпустили домой после сдачи в плен и выдачи всей секретной информации.
Фельдмаршала Паулюса, командовавшего армией на сталинградском фронте, отпустили домой после сдачи в плен и выдачи всей секретной информации.
Ага, а еще напоили какао с зефирками и укрыли пледом.