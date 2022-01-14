Обращение к президенту

Комментарии, по рейтингу, по дате
У Токаева именно сейчас большой шанс войти в историю поистине великим человеком. А это уже немало.
Народ простит всё мебельное прошлое, включая указ о переименовании Астаны.
А тк то да он прав
Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.
Ржунимагу)))
Цитата: bolatbol от 14.01.2022 14:42:05
По аналогии, кто у Путина в правительстве, парламенте что-то решает? Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару. Откуда он все знает и принимает правильные решения? У него в ФСБ штаб советников, собирающих информацию со всех каналов, анализирующих, просчитывающих все ходы и дающие готовый план действий. И тут Путин выступает всего лишь как рупор совета мудрецов. Любой следующий президент будет вынужден исполнять их волю.
Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.
По аналогии, кто у Путина в правительстве, парламенте что-то решает? Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару. Откуда он все знает и принимает правильные решения? У него в ФСБ штаб советников, собирающих информацию со всех каналов, анализирующих, просчитывающих все ходы и дающие готовый план действий. И тут Путин выступает всего лишь как рупор совета мудрецов. Любой следующий президент будет вынужден исполнять их волю.
Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.
Если быть внимательным, то вы увидите, что первый отдел КГБ СССР, в котором работал Путин и Медведев и большинство его участников сейчас является правящим классом в современной РФ. Вот они и формируют костяк эффективной власти. Специалисты выращенные в условиях развала огромной страны и смогли удержать страну от распада и собрать вновь в действующее государство.
Да вы чо, серьезно? Или юмор у вас такой тонкий, что аж толстый?