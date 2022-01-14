Обращение к президенту

По аналогии, кто у Путина в правительстве, парламенте что-то решает? Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару. Откуда он все знает и принимает правильные решения? У него в ФСБ штаб советников, собирающих информацию со всех каналов, анализирующих, просчитывающих все ходы и дающие готовый план действий. И тут Путин выступает всего лишь как рупор совета мудрецов. Любой следующий президент будет вынужден исполнять их волю.Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.