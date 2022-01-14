 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Обращение к президенту
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2022 в 19:27:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 14.01.2022 в 19:37:53   # 788906
поощрить (1) | покарать (1)
  stasik02 14.01.2022 в 19:39:52   # 788907
поощрить (1) | покарать
  stasik02 14.01.2022 в 19:47:12   # 788908
"Большинство людей поверили Токаеву"

поощрить (1) | покарать
  walker 14.01.2022 в 19:52:16   # 788910
Согласен на 100%

У Токаева именно сейчас большой шанс войти в историю поистине великим человеком. А это уже немало.
Народ простит всё мебельное прошлое, включая указ о переименовании Астаны.
поощрить (3) | покарать
  Skype 14.01.2022 в 19:58:48   # 788911
Словами делу не помочь, механизмы нужные реализации, а их нет. Ну хотя бы воля 1 лица.

А тк то да он прав
поощрить (1) | покарать
  bolatbol 14.01.2022 в 20:42:05   # 788913
По аналогии, кто у Путина в правительстве, парламенте что-то решает? Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару. Откуда он все знает и принимает правильные решения? У него в ФСБ штаб советников, собирающих информацию со всех каналов, анализирующих, просчитывающих все ходы и дающие готовый план действий. И тут Путин выступает всего лишь как рупор совета мудрецов. Любой следующий президент будет вынужден исполнять их волю.
Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.
поощрить (1) | покарать
  walker 14.01.2022 в 20:48:16   # 788914
== Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару.==

Ржунимагу)))
поощрить | покарать
  Absolute 14.01.2022 в 20:53:46   # 788915
Цитата: bolatbol от 14.01.2022 14:42:05
По аналогии, кто у Путина в правительстве, парламенте что-то решает? Путин, как суперкомпьютер, решает все задачи внутри страны, по внешнему периметру и по всему земному шару. Откуда он все знает и принимает правильные решения? У него в ФСБ штаб советников, собирающих информацию со всех каналов, анализирующих, просчитывающих все ходы и дающие готовый план действий. И тут Путин выступает всего лишь как рупор совета мудрецов. Любой следующий президент будет вынужден исполнять их волю.
Наш, я думаю, создает такой штаб из государственников, и с их помощью будет задавать верное направление в действия правительства.

Если быть внимательным, то вы увидите, что первый отдел КГБ СССР, в котором работал Путин и Медведев и большинство его участников сейчас является правящим классом в современной РФ. Вот они и формируют костяк эффективной власти. Специалисты выращенные в условиях развала огромной страны и смогли удержать страну от распада и собрать вновь в действующее государство.
поощрить | покарать
  Absolute 14.01.2022 в 20:55:47   # 788916
ИМХО. Токаев находится в ситуации когда одного вассала сменил на более могущественного вассала. Поэтому говорить, что имеет полноту действий не точно. В целом социальная жизнь граждан за следующие 5 лет обязательно должна улучшиться, иначе мы увидим повторение трагических событий.
поощрить | покарать
  walker 14.01.2022 в 20:57:53   # 788917
Болатбол и абсолют.
Да вы чо, серьезно? Или юмор у вас такой тонкий, что аж толстый?
поощрить | покарать
  Джимбо 14.01.2022 в 21:05:10   # 788918
Сейчас он посмотрит это обращение и такой: А действительно! Вот этого и возьму министром чего нибудь. А эти всех уволю. Передумал.
поощрить | покарать
  старик 14.01.2022 в 21:53:55   # 788926
Абсолютно все правильно, НО... "Все могут короли(президенты) , и судьбы всей земли вершат они порой, но что ни говори, жениться по любви(назначать министров), не может ни один, ни один король"!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь