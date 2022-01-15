Все ходы записаны

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2022 в 11:14:19
"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает", - сказал он.
При этом министр подчеркнул, отвечая на вопрос журналиста из Армении, что не наблюдал "нервной реакции" со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.
Ранее соответствующее заявление с осуждением присутствия ОДКБ в Казахстане сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер.
PS
Дикий Арман жмёт руку министру иностранных дел Турции
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 15.01.2022 09:43:44Создай партию и вперед. И причем тут вообще Путин? Советник президента осудил действия Казахстана. МИД РФ попросил пояснить чем это вы там в Турции недовольны? Верищите тут по каждому поводу и без, Путин то, Путин сё.
Путлер и его шайка почувствовали себя хозяевами Казахстана? Нам надо выйти из всех союзов (ОДКБ, Таёжный союз, и .т.д) где находится Путлер, дабы не дискримитировать страну союзом с этим Путлером!!!
Путлер и его шайка почувствовали себя хозяевами Казахстана? Нам надо выйти из всех союзов (ОДКБ, Таёжный союз, и .т.д) где находится Путлер, дабы не дискримитировать страну союзом с этим Путлером!!!
И каким образом все эти договора дискридитируют Казахстан?
Странно почему МИД Казахстана не попросил разяснить недовольство советника турецкого президента. Они тут вообще при чём?