Все ходы записаны

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Политика
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danilov 15 Января 2022 в 11:14:19
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника турецкого президента относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, отвечая на вопрос журналиста из Армении, что не наблюдал "нервной реакции" со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Ранее соответствующее заявление с осуждением присутствия ОДКБ в Казахстане сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер.

PS
Дикий Арман жмёт руку министру иностранных дел Турции

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 15.01.2022 в 15:43:44   # 788955
Путлер и его шайка почувствовали себя хозяевами Казахстана? Нам надо выйти из всех союзов (ОДКБ, Таёжный союз, и .т.д) где находится Путлер, дабы не дискримитировать страну союзом с этим Путлером!!!
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  Джимбо 15.01.2022 в 16:59:57   # 788963
Цитата: Dragon от 15.01.2022 09:43:44
Путлер и его шайка почувствовали себя хозяевами Казахстана? Нам надо выйти из всех союзов (ОДКБ, Таёжный союз, и .т.д) где находится Путлер, дабы не дискримитировать страну союзом с этим Путлером!!!
Создай партию и вперед. И причем тут вообще Путин? Советник президента осудил действия Казахстана. МИД РФ попросил пояснить чем это вы там в Турции недовольны? Верищите тут по каждому поводу и без, Путин то, Путин сё.
И каким образом все эти договора дискридитируют Казахстан?

Странно почему МИД Казахстана не попросил разяснить недовольство советника турецкого президента. Они тут вообще при чём?
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