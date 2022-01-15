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Политика
Токаев на фоне сообщений о репрессиях дал поручение генпрокуратуре Казахстана
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danilov 15 Января 2022 в 14:04:37
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне сообщений о репрессиях дал поручение генеральной прокуратуре Казахстана.
«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», - написал Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.
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