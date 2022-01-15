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Политика
Досанов и Шарипбаев освобождены от должностей
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danilov 15 Января 2022 в 15:14:55
По информации некоторых источников председатель правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев освобожден от занимаемой должности.

По информации некоторых источников председатель правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов освобожден от занимаемой должности.

@yyedilov
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