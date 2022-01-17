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Политика
Кулибаев тоже все
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danilov 17 Января 2022 в 09:28:19
Тимур Кулибаев покинул пост председателя президиума ассоциации молодых предпринимателей «Атамекен», не став объяснять в своём обращении причины этого решения.



"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Хочу поблагодарить делегатов Съезда и членов Президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - сообщил он в своём письме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 17.01.2022 в 10:20:29   # 789106
О талант закончился. гениальные способности ушли вместе НАН
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  Skype 17.01.2022 в 10:31:46   # 789107
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  Даун 17.01.2022 в 11:38:21   # 789116
Таких спецов просрем
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  Skype 17.01.2022 в 12:59:46   # 789131
Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган.

Насчёт Чести не уверен, думаю ее нет.
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