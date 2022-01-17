Кулибаев тоже все

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danilov 17 Января 2022 в 09:28:19
"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Хочу поблагодарить делегатов Съезда и членов Президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - сообщил он в своём письме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Насчёт Чести не уверен, думаю ее нет.