Самат Абиш всё

Какую роль сейчас должен выполнить бизнес? Что бы вы посоветовали олигархам, которые «благодаря Елбасы стали очень богатыми даже по международным меркам»?



– Большинство этих людей являются формальными собственниками активов, а фактически «арендаторами». В самом факте собственности нет их трудовых или интеллектуальных заслуг. Максимум, что объясняет их формальную собственность – родственные связи или коррупционные механизмы, когда активы могли переходить в их собственность с нарушениями закона. И если не смотреть на формальную сторону, население все равно относится к ним как к тем, кто не имеет морального права на активы. И если прекращаются обстоятельства, на которых основано «право аренды», значит прекращается и сама «аренда». Насколько я знаю президента, он интеллигент, дипломат, не кровожадный. Он старается направить процессы в нужное русло и «арендаторам» нужно воспользоваться легитимизацией права собственности. Этот формат был обозначен: то что не доплатили, сейчас самое время эти деньги направить в этот фонд так, чтобы они были потрачены на население. Причем, формат этих ежегодных взносов предполагает некую щадящую форму нагрузки. Это лучше, чем закрыть или продать бизнес. Детали этого механизма пока не ясны – разные подходы могут быть. Конечно, не все игроки могут согласиться или это правило добровольного отчисления может не сработать, но тогда для них могут быть жесткие сценарии, где строгость закона раскроется в наиболее широком смысле. Олигархам пора выполнять свои налоговые обязательства перед обществом.