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Политика
Самат Абиш всё
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danilov 17 Января 2022 в 12:23:48
⚡Самат Абиш, племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, освобожден от должности первого зампреда Комитета нацбезопасности. В конце прошлой недели спецслужба сообщала, что он находится в отпуске.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 17.01.2022 в 12:34:49   # 789122
терпение и еще раз терпение, время покажет
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  KAN13 17.01.2022 в 12:40:58   # 789125

Следующие этапы для выдающихся людей какие ? , лишение неприкосновенности , аресты , суды , конфискации ? .
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  Skype 17.01.2022 в 13:00:57   # 789133
Каких талантливых специалистов теряем.
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  Dragon 17.01.2022 в 13:17:36   # 789139
Цитата: KAN13 от 17.01.2022 06:40:58

Следующие этапы для выдающихся людей какие ? , лишение неприкосновенности , аресты , суды , конфискации ? .


У меня эти вопросы были первостепенными. А то вдруг освобождают, дают тихо уехать, потом заочно дела уголовные сшьют.
А может и вовсе так: дают уехать, потом освобождают с должности и далее как выше описано
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  Dragon 17.01.2022 в 13:19:19   # 789140
Цитата: Skype от 17.01.2022 07:00:57
Каких талантливых специалистов теряем.


Не дай Аллаһ таких спецов какой либо стране!!!
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  Ара горный 17.01.2022 в 13:34:57   # 789144
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  Dragon 17.01.2022 в 13:37:20   # 789145
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  Dimmon 17.01.2022 в 14:54:26   # 789146
Quote:
Какую роль сейчас должен выполнить бизнес? Что бы вы посоветовали олигархам, которые «благодаря Елбасы стали очень богатыми даже по международным меркам»?

– Большинство этих людей являются формальными собственниками активов, а фактически «арендаторами». В самом факте собственности нет их трудовых или интеллектуальных заслуг. Максимум, что объясняет их формальную собственность – родственные связи или коррупционные механизмы, когда активы могли переходить в их собственность с нарушениями закона. И если не смотреть на формальную сторону, население все равно относится к ним как к тем, кто не имеет морального права на активы. И если прекращаются обстоятельства, на которых основано «право аренды», значит прекращается и сама «аренда». Насколько я знаю президента, он интеллигент, дипломат, не кровожадный. Он старается направить процессы в нужное русло и «арендаторам» нужно воспользоваться легитимизацией права собственности. Этот формат был обозначен: то что не доплатили, сейчас самое время эти деньги направить в этот фонд так, чтобы они были потрачены на население. Причем, формат этих ежегодных взносов предполагает некую щадящую форму нагрузки. Это лучше, чем закрыть или продать бизнес. Детали этого механизма пока не ясны – разные подходы могут быть. Конечно, не все игроки могут согласиться или это правило добровольного отчисления может не сработать, но тогда для них могут быть жесткие сценарии, где строгость закона раскроется в наиболее широком смысле. Олигархам пора выполнять свои налоговые обязательства перед обществом.

https://www.exclusive.kz/expertiza/politika/127228/

Олжас оказывается тоже "социалист"
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  bolatbol 17.01.2022 в 15:21:34   # 789147
смотреть со 2-ой минуты, бывший ярый нацик, украинский Олжас
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