Везде родственники

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danilov 18 Января 2022 в 10:51:41
Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки»
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KAN13
18.01.2022 в 11:49:21
# 789178
ЦИК - главный фальсификатор избирательной системы .
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Dimmon
18.01.2022 в 12:04:43
# 789180
ЦИК пока на месте
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Dimmon
18.01.2022 в 12:05:41
# 789181
https://www.election.gov.kz/rus/o-tsik-rk/sostav-tsik-rk/sostav-tsik-rk.php
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GoodZone
18.01.2022 в 12:12:23
# 789184
Как же мы теперь жить-то будем без их мудрого руководства? такие кадры теряем, наверное все уедут в европу, там будут руководить
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старик
18.01.2022 в 14:26:33
# 789192
Члены семейки осыпаются как листья с деревьев. Членопад однако продолжается.
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