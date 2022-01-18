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Политика
Везде родственники
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danilov 18 Января 2022 в 10:51:41
Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 18.01.2022 в 11:49:21   # 789178

ЦИК - главный фальсификатор избирательной системы .
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  Dimmon 18.01.2022 в 12:04:43   # 789180
ЦИК пока на месте
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  Dimmon 18.01.2022 в 12:05:41   # 789181
https://www.election.gov.kz/rus/o-tsik-rk/sostav-tsik-rk/sostav-tsik-rk.php
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  GoodZone 18.01.2022 в 12:12:23   # 789184
Как же мы теперь жить-то будем без их мудрого руководства? такие кадры теряем, наверное все уедут в европу, там будут руководить
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  старик 18.01.2022 в 14:26:33   # 789192
Члены семейки осыпаются как листья с деревьев. Членопад однако продолжается.
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