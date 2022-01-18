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Политика
Байбек: Сейчас стало много высказывающих мнения о Назарбаеве, а истину знает один Бог
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danilov 18 Января 2022 в 15:24:27

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  Walter 18.01.2022 в 16:11:33   # 789196
нет байбала ты не прав. истину теперь знают все
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  старик 18.01.2022 в 21:37:20   # 789218
Рухнула империя, но вряд ли мы скоро узнаем подробности, а бог то ничего никому не расскажет.
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