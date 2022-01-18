Обращение Нурсултана Назарбаева к народу

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danilov 18 Января 2022 в 17:02:23
Полный текст выступления Назарбаева:
"Уважаемые казахстанцы!
Дорогие соотечественники!
Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства.
Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения.
Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины.
Мы укрепили ее границы.
Мы проводили прогрессивные реформы.
Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.
Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев.
Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее.
Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать.
Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия!
Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства".
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Такой пост выходил у президента Узбекистана 6 декабря в инсте. Кажется, кабинет тот же. Геолокация - столица Казахстана.
А это обращение было 4 месяца назад в этом же кабинете
Комментарии, по рейтингу, по дате
А как понимать отставки племянника, зятьёв и пр.?
Получается, всё-таки выторговал себе условия…
нуротан рулит дальше
Где раньше был , когда всё начиналось ?
Сейчас что толку что выступил.
Единственное что мы узнали. Что он есть.
Много чего узнали. Например, что были беспорядки, погромы и убийства. Ни слова о протестных акциях.
И что он в течении тридцати лет не покладая рук что-то делал с нашей Родиной. Он это скромно называет «работал во имя».
план Барбароса:
Шал Токаева выбрал чтобы плавно передать президентство Дариге, а та в свою очередь должна была передать эстафету Самату Абиш. Чтобы это все осуществилось шал сделал себя смотрящим над всеми председ. сов.беза которому все подчиняются.
Но что то пошло не так, Токаев оказался не таким и пушистеньким как казалось, и первым делом избавился от Дариги(которая в случае чего с Токаевым автоматом должна была стать президентом) чтобы это реализовать нужен был скандал, скандал устроен сыном Айсултаном который заявлял что шал его отец.
Укрепив свои позиции Токаев принялся за следующий шаг, забрать нуротан, этого он возможно добился надавив своим кланом на интересы шала.
Тут шал уже окончательно понял что власть у него ускользает и тут нужны радикальные меры, устроить погромы с помощью КНБ(Масимова) после захватив ключевые объекты и сместить Токаева. Но Токаев предпринял контр меры, отстранил шала от сов.беза и ввел войска ОДКБ расставив их по ключевым точкам. Дальше шал был взят под арест и тут начался торг: -что весь клан шала оставит власть в покое а в замен всю его семейку не тронут и не будут препятствовать покинуть страну.
Этим и объясняется массовый уход семейки, и почему их не трогают. А шала держат в заперти в качестве залога, и заставили его выступить чтобы вопросов поубавилось.
Как говорится в каждой сказке, есть доля правды.
Проблема в том, что "вопросов поПРИБАВИЛОСЬ
Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства.
И никто ведь не вспомнит про амнистию 2-декабря прошлого года, когда выпустили тысячи уголовников на волю.
почему не перевели как баски?