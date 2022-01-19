В беспорядках приняли участие иностранные экстремисты — госсекретарь Казахстана

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danilov 19 Января 2022 в 05:11:44
По словам Карина, в конце декабря на территорию Казахстана прибыли группы иностранных граждан, которые 7-8 января пытались покинуть страну различными путями.
«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны. Также была попытка казахстанскими радикалами зарубежных террористических организаций использовать данные события для развязывания новых атак», - заявил Ерлан Карин в прямом эфире гостелеканала "Хабар24"
Режим антитеррора сохранится в некоторых регионах Казахстана — Карин
Госсекретарь Ерлан Карин сообщил, что наивысший уровень антитеррористической операции, не смотря на снятие чрезвычайного положения.
«Спецслужбами продолжаются мероприятия по выявлению и подавлению радикальных ячеек, поэтому, несмотря на то, что режим ЧП снят, режим АТО (антитеррористическая операция) будет сохраняться. При этом наивысший уровень», - заявил Ерлан Карин.
«Признанная судом экстремистской организация провоцировала беспорядки», - Карин
Госсекретарь Казахстана заявил, что беспорядки и погромы во время январских событий спровоцировала «признанная судом экстремистская организация», не называя при этом точное её название.
По заявлению Ерлана Карина, в погромах участвовала подстрекаемая молодёжь извне.
«Том числе провоцировала (беспорядки и погромы) провоцировала и подстрекала, в частности к насильственному захвату административных зданий одна из признанных судом экстремистских организаций. Именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог — то есть раздавались конкретные инструкции», - заявил Ерлан Карин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
„Если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить.“
Если дрова мокрые, запаришься поджигать(провоцировать). А если всё готово, искры хватит. Госсекретарь забыл уточнить, кто дрова сушил.
Ещё и бензинчиком побрызгал для верности.
"Одна из признанных судом экстремистских организаций." Какая организация? Каким судом? Если это восточная мудрость, то есть восточная поговорка "Молчание золото". Лучше промолчал бы.
Цитата: stasik02 от 19.01.2022 04:17:01
По ходу слишком нежно напали и ударили Бабайку кувалдой и арматурами