Министром обороны Казахстана назначен Руслан Жаксылыков

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danilov 19 Января 2022 в 15:37:25
Жаксылыков до назначения министром обороны командовал Национальной гвардией в должности вице-министра МВД. На эту должность теперь назначен Еркин Ботаканов.
Что известно о новом министре обороны
Руслан Жаксылыков родился в 1966 году в семье служащих в Каскелене Алматинской области, казах.
В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева. В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС России.
Карьера:
В 2003 году – депутат шымкентского городского маслихата 3-го созыва.
С 1987 по 2006 год – служба на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД.
С 2006 по 2007 год – заместитель командующего внутренними войсками.
С 2007 по 2008 год – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник главного штаба внутренних войск.
С сентября 2008 года – командующий внутренними войсками.
С января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД.
С апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией.
С сентября 2021 года – заместитель министра внутренних дел. Главнокомандующий Нацгвардией.
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