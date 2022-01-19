Казахстан обратился к властям Польши относительно канала NEXTA

Бывший главред "Нехты" Протасевич признал, что спецслужбы Польши финансировали "Нехту". Исходя из недружественного ответа Варшавы для отстаивания собственной гордости совместно со странами ОДКБ надо ввести санкции против Польши. Пересмотреть результаты политики тирана Сталина, прирезавшего исконно немецкие и белорусские земли Польше. Организовать независимый телеграм канал "Соил" и ежедневно вещать на белорусскую и немецкую аудиторию до принесения извинений и закрытия канала "Нехта".