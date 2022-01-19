Казахстан обратился к властям Польши относительно канала NEXTA

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danilov 19 Января 2022 в 15:47:05
В связи с этим Посольство Казахстана обратилось к властям Польши (потому что редакция NEXTA базируется именно в этой стране) с просьбой разъяснить призывы к терроризму (в сообщениях на канале говорилось о том, чтобы «брать оружие и идти»).
Однако власти Польши сообщили, что никак не могут влиять на независимые СМИ и Telegram-каналы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однако власти Польши сообщили, что никак не могут влиять на независимые СМИ и Telegram-каналы
Цитата: bolatbol от 19.01.2022 10:54:22
Бывший главред "Нехты" Протасевич признал, что спецслужбы Польши финансировали "Нехту". Исходя из недружественного ответа Варшавы для отстаивания собственной гордости совместно со странами ОДКБ надо ввести санкции против Польши. Пересмотреть результаты политики тирана Сталина, прирезавшего исконно немецкие и белорусские земли Польше. Организовать независимый телеграм канал "Соил" и ежедневно вещать на белорусскую и немецкую аудиторию до принесения извинений и закрытия канала "Нехта".
Бывший главред "Нехты" Протасевич признал, что спецслужбы Польши финансировали "Нехту". Исходя из недружественного ответа Варшавы для отстаивания собственной гордости совместно со странами ОДКБ надо ввести санкции против Польши. Пересмотреть результаты политики тирана Сталина, прирезавшего исконно немецкие и белорусские земли Польше. Организовать независимый телеграм канал "Соил" и ежедневно вещать на белорусскую и немецкую аудиторию до принесения извинений и закрытия канала "Нехта".
В наших странах и не такое признают, про "джазмена-наемного террориста" надеюсь не забыли?