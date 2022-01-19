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Политика
Казахстан обратился к властям Польши относительно канала NEXTA
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danilov 19 Января 2022 в 15:47:05
Telegram-канал NEXTA довольно неоднозначно (и это мягко сказано!) освещал митинги, а после и беспорядки в Казахстане.

В связи с этим Посольство Казахстана обратилось к властям Польши (потому что редакция NEXTA базируется именно в этой стране) с просьбой разъяснить призывы к терроризму (в сообщениях на канале говорилось о том, чтобы «брать оружие и идти»).

Однако власти Польши сообщили, что никак не могут влиять на независимые СМИ и Telegram-каналы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 19.01.2022 в 16:54:22   # 789259
Бывший главред "Нехты" Протасевич признал, что спецслужбы Польши финансировали "Нехту". Исходя из недружественного ответа Варшавы для отстаивания собственной гордости совместно со странами ОДКБ надо ввести санкции против Польши. Пересмотреть результаты политики тирана Сталина, прирезавшего исконно немецкие и белорусские земли Польше. Организовать независимый телеграм канал "Соил" и ежедневно вещать на белорусскую и немецкую аудиторию до принесения извинений и закрытия канала "Нехта".
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  Dragon 19.01.2022 в 18:07:52   # 789261
Quote:
Однако власти Польши сообщили, что никак не могут влиять на независимые СМИ и Telegram-каналы


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  jumanjiqz 19.01.2022 в 19:42:00   # 789268
Где Польша, а где мы!? Так, чисто для того чтобы подгадить под дверью России!
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  Dragon 19.01.2022 в 19:43:18   # 789269
Цитата: bolatbol от 19.01.2022 10:54:22
Бывший главред "Нехты" Протасевич признал, что спецслужбы Польши финансировали "Нехту". Исходя из недружественного ответа Варшавы для отстаивания собственной гордости совместно со странами ОДКБ надо ввести санкции против Польши. Пересмотреть результаты политики тирана Сталина, прирезавшего исконно немецкие и белорусские земли Польше. Организовать независимый телеграм канал "Соил" и ежедневно вещать на белорусскую и немецкую аудиторию до принесения извинений и закрытия канала "Нехта".


В наших странах и не такое признают, про "джазмена-наемного террориста" надеюсь не забыли?
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