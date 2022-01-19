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ЖАНАОЗЕН: Обращение буровиков к президенту
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bolatbol
19 Января 2022 в 17:29:09
Рабочие требуют вернуть их компанию в госсобственность
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jumanjiqz
19.01.2022 в 19:32:00
# 789265
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troll
19.01.2022 в 19:35:39
# 789266
пробный шар, дальше покатит национализация.
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