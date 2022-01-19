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Политика
ЖАНАОЗЕН: Обращение буровиков к президенту
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bolatbol 19 Января 2022 в 17:29:09
Рабочие требуют вернуть их компанию в госсобственность

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  jumanjiqz 19.01.2022 в 19:32:00   # 789265
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  troll 19.01.2022 в 19:35:39   # 789266
пробный шар, дальше покатит национализация.
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